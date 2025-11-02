Заря – Рух. Отраженный пенальти. Видео голов и обзор матча

2 ноября в 15:30 стартовал матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» Луганск и «Рух» Львов.

Встреча проходит в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Луганский клуб вышел вперед в первом тайме и удержал минимальное преимущество на протяжении всего матча – 1:0.

Важным эпизодом встречи стал отраженный пенальти Александром Сапутиным, который сохранил ворота «Зари» в неприкосновенности.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 2 ноября

«Заря» – «Рух» – 1:0 (обновляется)

Гол: Попара, 26

