Заря – Рух. Отраженный пенальти. Видео голов и обзор матча

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Заря
02.11.2025 15:30 – FT 1 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 17:33 | Обновлено 02 ноября 2025, 17:36
1249
0

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ

ФК Заря Луганск

2 ноября в 15:30 стартовал матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Заря» Луганск и «Рух» Львов.

Встреча проходит в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Луганский клуб вышел вперед в первом тайме и удержал минимальное преимущество на протяжении всего матча – 1:0.

Важным эпизодом встречи стал отраженный пенальти Александром Сапутиным, который сохранил ворота «Зари» в неприкосновенности.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 2 ноября

«Заря» – «Рух» – 1:0 (обновляется)

Гол: Попара, 26

ГОЛ! 1:0, Попара, 26 мин.

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Попара (Заря), асcист Роман Вантух.
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
