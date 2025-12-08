WTA08 декабря 2025, 11:25 |
Ангелина Калинина – Катинка фон Дайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Лиможе
8 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) стартовала на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.
В первом раунде украинка играет против Катинки фон Дайхманн (Лихтенштейн, WTA 222). Встреча началась в 11:05 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Сонай Картал, либо с Джессикой Пиери.
З поверненням, Гелю.Баронесса виявтлася тобі лише на один зуб. А далі світить англійський хлопчина. Ось де буде справжня перевірка. Удачі
