Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
08 декабря 2025, 11:25
Ангелина Калинина – Катинка фон Дайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Лиможе

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

8 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) стартовала на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.

В первом раунде украинка играет против Катинки фон Дайхманн (Лихтенштейн, WTA 222). Встреча началась в 11:05 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Сонай Картал, либо с Джессикой Пиери.

📺 Видеотрансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
З поверненням, Гелю.Баронесса виявтлася тобі лише на один зуб. А далі світить англійський хлопчина. Ось де буде справжня перевірка. Удачі
