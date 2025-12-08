Ангелина Калинина – Катинка фон Дайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 155) стартовала на турнире WTA 125 в Лиможе, Франция.

В первом раунде украинка играет против Катинки фон Дайхманн (Лихтенштейн, WTA 222). Встреча началась в 11:05 по Киеву.

Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Ангелины.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Сонай Картал, либо с Джессикой Пиери.