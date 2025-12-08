«Нас это не задевает». Игрок Полтавы ответил на резонансное заявление Вацка
Арсентий Дорошенко заявил, что игроков команды не интересуют разговоры со стороны
Полузащитник СК «Полтава» Арсентий Дорошенко прокомментировал слова Виктора Вацка о том, что игроки команды играют за «тарелку супа»:
«Люди могут говорить что угодно. Нас это не задевает. Мы работаем, делаем свое дело и движемся вперед. Разговоры со стороны нам не интересны».
«Полтава» после 14 сыгранных матчей занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе девять очков, что на два меньше, чем у «Эпицентра», который находится в зоне переходных матчей.
Следующий матч «спортклубовцы» сыграют 8 декабря в 15:30 с «Эпицентром».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ферстаппен победил, но чемпионом стал Норрис
Материалы матча будут переданы в КДК