«Нас это не задевает». Игрок Полтавы ответил на резонансное заявление Вацка

Полузащитник СК «Полтава» Арсентий Дорошенко прокомментировал слова Виктора Вацка о том, что игроки команды играют за «тарелку супа»:

«Люди могут говорить что угодно. Нас это не задевает. Мы работаем, делаем свое дело и движемся вперед. Разговоры со стороны нам не интересны».

«Полтава» после 14 сыгранных матчей занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе девять очков, что на два меньше, чем у «Эпицентра», который находится в зоне переходных матчей.

Следующий матч «спортклубовцы» сыграют 8 декабря в 15:30 с «Эпицентром».