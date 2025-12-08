Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Нас это не задевает». Игрок Полтавы ответил на резонансное заявление Вацка
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 11:29
«Нас это не задевает». Игрок Полтавы ответил на резонансное заявление Вацка

Арсентий Дорошенко заявил, что игроков команды не интересуют разговоры со стороны

«Нас это не задевает». Игрок Полтавы ответил на резонансное заявление Вацка
СК Полтава. Арсентий Дорошенко

Полузащитник СК «Полтава» Арсентий Дорошенко прокомментировал слова Виктора Вацка о том, что игроки команды играют за «тарелку супа»:

«Люди могут говорить что угодно. Нас это не задевает. Мы работаем, делаем свое дело и движемся вперед. Разговоры со стороны нам не интересны».

«Полтава» после 14 сыгранных матчей занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе девять очков, что на два меньше, чем у «Эпицентра», который находится в зоне переходных матчей.

Следующий матч «спортклубовцы» сыграют 8 декабря в 15:30 с «Эпицентром».

Арсентий Дорошенко Полтава Виктор Вацко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
