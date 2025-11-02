Звездный украинский легионер стал главной целью легендарного клуба

«Милан» серьезно интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает итальянское издание MilanReports.

По информации источника, 28-летний футболист стал главной целью легендарного клуба Серии А на зимнее трансферное окно.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил о травме конкурента Артема Довбика.