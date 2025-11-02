Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо

Сегодня, 2 ноября пройдет центральный матч тура в украинской Премьере-лиге, в котором «Шахтер» сыграет с «Динамо». Своими ожиданиями от этого противостояния эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко.

– Я жду и верю, что мы увидим интересный футбол, – сказал Гецко. – Думаю, у «Шахтера» есть амбиции, чтобы дать ответ «Динамо» за проигрыш в Кубке Украины. В тоже время киевляне, на мой взгляд, будут себя уверенно чувствовать. Подопечные Александра Шовковского для себя поняли, что «горняков» можно обыгрывать в любом состоянии. На динамовцев не будет давить груз ответственности, так как они выбили из турнира главного конкурента, а в чемпионате еще предстоит сыграть много матчей, поэтому, даже проигрыш сильно не повлияет на расклады в турнирной таблице, учитывая непредсказуемость нашего первенства.

Также предположу, что в этом поединке будет забито много голов. Точно, не меньше трех. Что касается шансов, то они у оппонентов 50 на 50.

– Предстоящий матч будет отличаться от кубкового?

– Безусловно. «Шахтер» после этой неудачи просто обязан сделать выводы, поскольку у них было очень много недоработок. Не знаю, в каком состоянии сейчас находится донецкая команда, но в функциональном плане подопечные Арды Турана уступили динамовцам, особенно это было заметно во втором тайме.

– Вы предположили, что будет забито больше трех мячей и сказали, что шансы у команд 50 на 50. То есть, счет будет – 2:2?

– Шансы – это не о счете, а о том, что каждая из команд может победить, если сыграет на своих лучших качествах. Ничьи в этом поединке не будет.

– Тогда каким будет ваш конкретный счет?

– Трудно сказать (улыбается). Поставлю – 3:2 в пользу «Шахтера». Если тренер с мозгами, то он обязан внести коррективы в действия своих подопечных. По подбору футболистов, по уровню индивидуального мастерства «горняки» на порядок превосходят динамовцев. Но отойдут ли донетчане от недавнего поражения, вопрос. И как бы это смешно не звучало, многое также будет зависеть от состояния Андрея Ярмоленко, который в свои 36 лет по-прежнему является лидером «Динамо».