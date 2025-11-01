Легендарный игрок горняков сообщил, почему Шахтер сильнее Динамо

Завтра, 2 ноября состоится центральный матч 11-го тура в УПЛ, в котором встретятся «Шахтер» и «Динамо». В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua легендарный полузащитник «горняков» Игорь Леонов рассказал о своих ожиданиях накануне этой встречи.

– У «Шахтера» более качественные исполнители, но они пока не показывают всего своего потенциала, – сказал Леонов. – Причем, покупались они не за маленькие деньги. Возможно, им нужно время, но этого времени нет у тренера, которого могут снять в любое время. Поэтому футбол без результата в большей степени на совести игроков. Им необходимо соответствовать тем сумам, которые за них отдавали.

Команда в последнее время не радует президента клуба, поэтому поражение в Кубке Украины должно стать встряской для коллектива. Верю, что «Шахтер» победит со счетом 2:1.

Напомним, что поединок во Львове между отечественными грандами начнется – в 18:00.