  4. Легендарный игрок горняков сообщил, почему Шахтер сильнее Динамо
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 20:16 | Обновлено 01 ноября 2025, 20:23
Легендарный игрок горняков сообщил, почему Шахтер сильнее Динамо

Игорь Леонов считает, что у донецкой команды более качественные исполнители, чем у киевлян

Легендарный игрок горняков сообщил, почему Шахтер сильнее Динамо
Шахтер

Завтра, 2 ноября состоится центральный матч 11-го тура в УПЛ, в котором встретятся «Шахтер» и «Динамо». В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua легендарный полузащитник «горняков» Игорь Леонов рассказал о своих ожиданиях накануне этой встречи.

– У «Шахтера» более качественные исполнители, но они пока не показывают всего своего потенциала, – сказал Леонов. – Причем, покупались они не за маленькие деньги. Возможно, им нужно время, но этого времени нет у тренера, которого могут снять в любое время. Поэтому футбол без результата в большей степени на совести игроков. Им необходимо соответствовать тем сумам, которые за них отдавали.

Команда в последнее время не радует президента клуба, поэтому поражение в Кубке Украины должно стать встряской для коллектива. Верю, что «Шахтер» победит со счетом 2:1.

Напомним, что поединок во Львове между отечественными грандами начнется – в 18:00.

Игорь Леонов Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Демьянчук Источник: Meta.ua
Vbolivalnyk-Peter
Пишучи такий заголовок, автор, напевно гадає, що словами "в Шахтаря більш якісніші виконавці, однак вони наразі ні-фі-га не грають..." Експерт хотів сказати що Шахтар сильніший?
ZANREGENT
Бред. А по поводу времени Леоненко когда то говорил что игрок должен выходить и показывать игру
avk2307
Перечитав все вью. Жодного слова від "легенди" що Шахтар сильніший.
Звідки ви взяли  заголовок?
