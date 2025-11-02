ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо стал тренером клуба Второй лиги Украины

Легендарный футболист киевского Динамо Александр Заваров стал тренером-консультантом ФК Вильхивцы, который выступает во Второй лиге Украины.

Официальной информации о сроках соглашения и финансовых аспектах личного контракта Заварова с закарпатским клубом нет.

В своей тренерской карьере он работал в сборной Украины помощником Михаила Фоменко с 2013 по 2016 годы. Также Заваров был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, во главе которой провел один матч – 14 ноября 2012 года «сине-желтые» победили Болгарию в товарищеской игре.

Кроме того, Заваров возглавлял киевский Арсенал с 2005 по 2010 годы. Последним местом работы Александра Анатольевича было киевское "Динамо", где он работал скаутом до 2023 года.