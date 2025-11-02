Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо стал тренером клуба Второй лиги Украины
Украина. Вторая лига
02 ноября 2025, 11:37 |
Александр Заваров трудоустроился в ФК Вильхивцы

Instagram. Александр Заваров

Легендарный футболист киевского Динамо Александр Заваров стал тренером-консультантом ФК Вильхивцы, который выступает во Второй лиге Украины.

Официальной информации о сроках соглашения и финансовых аспектах личного контракта Заварова с закарпатским клубом нет.

В своей тренерской карьере он работал в сборной Украины помощником Михаила Фоменко с 2013 по 2016 годы. Также Заваров был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, во главе которой провел один матч – 14 ноября 2012 года «сине-желтые» победили Болгарию в товарищеской игре.

Кроме того, Заваров возглавлял киевский Арсенал с 2005 по 2010 годы. Последним местом работы Александра Анатольевича было киевское "Динамо", где он работал скаутом до 2023 года.

Вильхивцы Александр Заваров Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
