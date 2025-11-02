ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо стал тренером клуба Второй лиги Украины
Александр Заваров трудоустроился в ФК Вильхивцы
Легендарный футболист киевского Динамо Александр Заваров стал тренером-консультантом ФК Вильхивцы, который выступает во Второй лиге Украины.
Официальной информации о сроках соглашения и финансовых аспектах личного контракта Заварова с закарпатским клубом нет.
В своей тренерской карьере он работал в сборной Украины помощником Михаила Фоменко с 2013 по 2016 годы. Также Заваров был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, во главе которой провел один матч – 14 ноября 2012 года «сине-желтые» победили Болгарию в товарищеской игре.
Кроме того, Заваров возглавлял киевский Арсенал с 2005 по 2010 годы. Последним местом работы Александра Анатольевича было киевское "Динамо", где он работал скаутом до 2023 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец не готовился к бою с украинцем
ПСЖ вырвал победу со счетом 1:0 в поединке 11-го тура чемпионата Франции