Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Клубы Ла Лиги и Серии А потрясены игрой звезды сборной Украины
Испания
02 ноября 2025, 05:12 |
349
0

Интерес из Испании и Италии проявляют к Виталию Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Клубы из испанской Ла Лиги и итальянской Серии А внимательно следят за ситуацией с украинским защитником «Эвертона» Виталием Миколенко, сообщает журналист TribalFootball Руди Галетти.

«Миколенко стал одним из самых популярных защитников Премьер-лиги – клубы из Испании и Италии проявляют все больший интерес к левому защитнику «Эвертона». Скауты из обеих стран в последние недели следили за украинским игроком и были потрясены его стабильностью и зрелостью в одном из самых сложных чемпионатов Европы.

Контракт 26-летнего игрока с «Эвертоном» действует до июня 2026 года и имеет опцию продления еще на год, что дает клубу полный контроль над его будущим. «Эвертон» не намерен продавать игрока и планирует сохранить Миколенко в рамках своего долгосрочного проекта, если только не поступит крупное предложение, которое может изменить их позицию.

Тем не менее, внимание со стороны клубов Ла Лиги и Серии А свидетельствует о том, что репутация Миколенко продолжает расти за пределами Англии. Его стабильная игра делает его имя объектом пристального внимания в преддверии следующих трансферных окон», – написал Галетти в своем материале на TribalFootball.

Виталий Миколенко трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы АПЛ Эвертон
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

