Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Шахтер Донецк
02.11.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 00:32 |
59
0

Смотрите видеотрансляцию матча 11-го тура УПЛ 2 ноября в 18:00 по Киеву

02 ноября 2025, 00:32 |
59
0
Коллаж Sport.ua

2 ноября состоится матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице команды занимают первые две позиции: горняки идут первыми с 21 очком, а бело-синие располагаются на втором месте с 20 пунктами.

Главным тренером Шахтера является Арда Туран, а наставник Динамо – Александр Шовковский.

29 октября Динамо и Шахтер сошлись в матче 1/8 финала Кубка Украины – подопечные Шовковского добыли победу со счетом 2:1 и выбили коллектив Турана с розыгрыша турнира.

Видеотрансляция матча будет доступна на УПЛ-ТБ.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Вторая лига. 16-й тур, 2 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
