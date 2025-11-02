Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 11-го тура УПЛ 2 ноября в 18:00 по Киеву
2 ноября состоится матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер Донецк и Динамо Киев.
Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице команды занимают первые две позиции: горняки идут первыми с 21 очком, а бело-синие располагаются на втором месте с 20 пунктами.
Главным тренером Шахтера является Арда Туран, а наставник Динамо – Александр Шовковский.
29 октября Динамо и Шахтер сошлись в матче 1/8 финала Кубка Украины – подопечные Шовковского добыли победу со счетом 2:1 и выбили коллектив Турана с розыгрыша турнира.
Видеотрансляция матча будет доступна на УПЛ-ТБ.
