Мохамед Салах забил 250 голов в составе Ливерпуля, повторив рекорд Руни

Мохамед Салах забил гол в ворота Астон Виллы, который стал его 250-м в составе Ливерпуля во всех турнирах.

Произошло это в матче 10-го тура АПЛ, в котором Ливерпуль после первого тайма побеждает бирмингемцев со счетом 1:0.

Пока единственный гол в матче на счету Мохамеда Салаха, ставшего знаковым для египтянина.

Во-первых, этот гол стал 250-м в карьере нападающего в составе Ливерпуля во всех турнирах. Только у двух игроков в истории «красных» больше: Ян Раш (346) и Роджер Хант (285).

Во-вторых, Мохамед Салах сравнялся с Уэйном Руни по количеству результативных действий в составе одной команды в матчах АПЛ (276).

Теперь на счету египтянина 188 голов и 88 ассистистов.

250 Liverpool goals for Mohamed Salah 🇪🇬👑 pic.twitter.com/tokOsDjk8K — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 1, 2025