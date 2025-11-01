Мохамед Салах забил 250 голов в составе Ливерпуля, повторив рекорд Руни
Египтянин забил знаковый гол в ворота Астон Виллы
Мохамед Салах забил гол в ворота Астон Виллы, который стал его 250-м в составе Ливерпуля во всех турнирах.
Произошло это в матче 10-го тура АПЛ, в котором Ливерпуль после первого тайма побеждает бирмингемцев со счетом 1:0.
Пока единственный гол в матче на счету Мохамеда Салаха, ставшего знаковым для египтянина.
Во-первых, этот гол стал 250-м в карьере нападающего в составе Ливерпуля во всех турнирах. Только у двух игроков в истории «красных» больше: Ян Раш (346) и Роджер Хант (285).
Во-вторых, Мохамед Салах сравнялся с Уэйном Руни по количеству результативных действий в составе одной команды в матчах АПЛ (276).
Теперь на счету египтянина 188 голов и 88 ассистистов.
250 Liverpool goals for Mohamed Salah 🇪🇬👑 pic.twitter.com/tokOsDjk8K— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 1, 2025
Mohamed Salah has equalled Wayne Rooney’s record for the most goal involvements for a single side in Premier League history (276). ⚽️🅰️ pic.twitter.com/9kOoa7VBIY— Squawka (@Squawka) November 1, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хартс лидирует и мечтает о чемпионстве, нейтральные фаны говорят – не верю
Известный тренер – о возможной отставке Шовковского и Турана