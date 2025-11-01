Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 ноября 2025, 23:19 |
Мохамед Салах забил 250 голов в составе Ливерпуля, повторив рекорд Руни

Египтянин забил знаковый гол в ворота Астон Виллы

Мохамед Салах забил 250 голов в составе Ливерпуля, повторив рекорд Руни
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Мохамед Салах забил гол в ворота Астон Виллы, который стал его 250-м в составе Ливерпуля во всех турнирах.

Произошло это в матче 10-го тура АПЛ, в котором Ливерпуль после первого тайма побеждает бирмингемцев со счетом 1:0.

Пока единственный гол в матче на счету Мохамеда Салаха, ставшего знаковым для египтянина.

Во-первых, этот гол стал 250-м в карьере нападающего в составе Ливерпуля во всех турнирах. Только у двух игроков в истории «красных» больше: Ян Раш (346) и Роджер Хант (285).

Во-вторых, Мохамед Салах сравнялся с Уэйном Руни по количеству результативных действий в составе одной команды в матчах АПЛ (276).

Теперь на счету египтянина 188 голов и 88 ассистистов.

По теме:
Тоттенхэм – Челси – 0:1. Как пенсионеры забили победный гол. Видеообзор
Кристал Пэлас – Брентфорд – 2:0. Провал Ярмолюка и Ко. Видео голов, обзор
Невероятный xG. Команды АПЛ повергли фанов в уныние
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль статистика Астон Вилла Ливерпуль - Астон Вилла
