Успешный приход Спаллетти: Ювентус оформил первую победу за 8 матчей

1 ноября «Ювентус» провёл матч против «Кремонезе» в десятом туре Серии А.

Местом проведения встречи стала арена «Stadio Giovanni Zini» в городе Кремона.

Первый матч Лучано Спаллетти во главе туринского клуба завершился успешно, несмотря на долгую серию неудач. «Ювентус» первым забил два мяча и удержал положительный результат – 2:1.

Поднял настроение местным фанатам на последних минутах игры форвард «Кремонезе» Джейми Варди, который прошел мимо защитника соперника и оформил второй гол в Италии.

Серия А. 10-й тур, 1 ноября

«Кремонезе» – «Ювентус» – 1:2

Голы: Варди, 83 – Костич, 2, Камбьясо, 68

Фотогалерея матча: