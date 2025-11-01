Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 ноября 2025, 23:47 | Обновлено 01 ноября 2025, 23:50
Успешный приход Спаллетти: Ювентус оформил первую победу за 8 матчей

Туринский клуб оказался сильнее «Кремонезе»

1 ноября «Ювентус» провёл матч против «Кремонезе» в десятом туре Серии А.

Местом проведения встречи стала арена «Stadio Giovanni Zini» в городе Кремона.

Первый матч Лучано Спаллетти во главе туринского клуба завершился успешно, несмотря на долгую серию неудач. «Ювентус» первым забил два мяча и удержал положительный результат – 2:1.

Поднял настроение местным фанатам на последних минутах игры форвард «Кремонезе» Джейми Варди, который прошел мимо защитника соперника и оформил второй гол в Италии.

Серия А. 10-й тур, 1 ноября

«Кремонезе» – «Ювентус» – 1:2

Голы: Варди, 83 – Костич, 2, Камбьясо, 68

Фотогалерея матча:

Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Кремонезе Джейми Варди видео голов и обзор Филип Костич Андреа Камбьязо Лучано Спаллетти
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
