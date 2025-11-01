Успешный приход Спаллетти: Ювентус оформил первую победу за 8 матчей
Туринский клуб оказался сильнее «Кремонезе»
1 ноября «Ювентус» провёл матч против «Кремонезе» в десятом туре Серии А.
Местом проведения встречи стала арена «Stadio Giovanni Zini» в городе Кремона.
Первый матч Лучано Спаллетти во главе туринского клуба завершился успешно, несмотря на долгую серию неудач. «Ювентус» первым забил два мяча и удержал положительный результат – 2:1.
Поднял настроение местным фанатам на последних минутах игры форвард «Кремонезе» Джейми Варди, который прошел мимо защитника соперника и оформил второй гол в Италии.
Серия А. 10-й тур, 1 ноября
«Кремонезе» – «Ювентус» – 1:2
Голы: Варди, 83 – Костич, 2, Камбьясо, 68
