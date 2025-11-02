Италия02 ноября 2025, 02:47 |
Кремонезе – Ювентус – 1:2. Как Варди забил Старой синьоре. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 10-го тура Серии А 2025/26
1 ноября Ювентус одержал непростую выездную победу над Кремонезе в матче десятого тура Серии А 2025/26.
Встреча прошла на стадионе имени Джованни Дзини и завершилась со счетом 2:1 в пользу Старой синьоры.
Голами за туринцев отличились Филип Костич и Андреа Камбьязо, а у хозяев единственный мяч оформил 38-летний Джейми Варди.
Серия А 2025/26. 10-й тур, 1 ноября
Кремонезе – Ювентус – 1:2
Голы: Варди, 83 – Костич, 2, Камбьязо, 68
Видеообзор матча
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Кремонезе), асcист Деннис Йонсен.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Ювентус).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Ювентус).
