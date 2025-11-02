Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кремонезе – Ювентус – 1:2. Как Варди забил Старой синьоре. Видео голов
Чемпионат Италии
Кремонезе
01.11.2025 21:45 – FT 1 : 2
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 ноября 2025, 02:47 |
37
0

Кремонезе – Ювентус – 1:2. Как Варди забил Старой синьоре. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 10-го тура Серии А 2025/26

02 ноября 2025, 02:47 |
37
0
Кремонезе – Ювентус – 1:2. Как Варди забил Старой синьоре. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября Ювентус одержал непростую выездную победу над Кремонезе в матче десятого тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе имени Джованни Дзини и завершилась со счетом 2:1 в пользу Старой синьоры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за туринцев отличились Филип Костич и Андреа Камбьязо, а у хозяев единственный мяч оформил 38-летний Джейми Варди.

Серия А 2025/26. 10-й тур, 1 ноября

Кремонезе – Ювентус – 1:2

Голы: Варди, 83 – Костич, 2, Камбьязо, 68

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Кремонезе), асcист Деннис Йонсен.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Камбьязо (Ювентус).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Ювентус).
По теме:
Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Мяч Салах прервал черную полосу. Видео голов
Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0. Автогол и удаление в матче АПЛ. Видео голов
Брайтон – Лидс – 3:0. Чайки сильнее павлинов. Видео голов и обзор матча
Кремонезе Андреа Камбьязо Ювентус видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу Джейми Варди Филип Костич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Футбол | 01 ноября 2025, 13:09 3
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»

Голкипер «Динамо» оценил выступления «бело-синих» в Лиге конференций

Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Бокс | 01 ноября 2025, 07:05 2
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех

Кличко выделил Сандерса

Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01.11.2025, 08:02
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Футбол | 01.11.2025, 21:43
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Футбол | 02.11.2025, 03:52
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
31.10.2025, 07:02 2
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем