1 ноября Ювентус одержал непростую выездную победу над Кремонезе в матче десятого тура Серии А 2025/26.

Встреча прошла на стадионе имени Джованни Дзини и завершилась со счетом 2:1 в пользу Старой синьоры.

Голами за туринцев отличились Филип Костич и Андреа Камбьязо, а у хозяев единственный мяч оформил 38-летний Джейми Варди.

Серия А 2025/26. 10-й тур, 1 ноября

Кремонезе – Ювентус – 1:2

Голы: Варди, 83 – Костич, 2, Камбьязо, 68

Видеообзор матча