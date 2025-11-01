Алонсо сказал футболисту уйти из Реала, потому что он вообще не играет

Бразильский нападающий «Реала» Эндрик может вскоре сменить клуб.

Испанский портал El Nacional сообщает об обострении ситуации вокруг молодой звезды «Реала». Наставник мадридцев Хаби Алонсо фактически отстранил 18-летнего форварда от игры – бразилец не выходит на поле уже восемь матчей подряд и даже не рассматривается для ротации. Алонсо в недавней беседе четко дал понять бразильцу, что ему лучше найти новый клуб.

В прошлом сезоне Эндрик провел 37 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Недавно бразилец получил девятый номер в «Реале».