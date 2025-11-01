Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо сказал футболисту уйти из Реала, потому что он вообще не играет
Испания
01 ноября 2025, 19:46 |
1034
0

Алонсо сказал футболисту уйти из Реала, потому что он вообще не играет

Эндрик столкнулся с проблемами

01 ноября 2025, 19:46 |
1034
0
Алонсо сказал футболисту уйти из Реала, потому что он вообще не играет
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий «Реала» Эндрик может вскоре сменить клуб.

Испанский портал El Nacional сообщает об обострении ситуации вокруг молодой звезды «Реала». Наставник мадридцев Хаби Алонсо фактически отстранил 18-летнего форварда от игры – бразилец не выходит на поле уже восемь матчей подряд и даже не рассматривается для ротации. Алонсо в недавней беседе четко дал понять бразильцу, что ему лучше найти новый клуб.

В прошлом сезоне Эндрик провел 37 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Недавно бразилец получил девятый номер в «Реале».

По теме:
Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Семь голов на двоих. Атлетико и Вильярреал выиграли и близки к Реалу
Гризманн стал 6-м иностранцем, забившим 200 голов в Ла Лиге
Эндрик Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Футбол | 31 октября 2025, 19:34 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01 ноября 2025, 08:41 2
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»

Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером

7 факторов, которые помогли Манчестер Юнайтед вновь мечтать о чемпионстве
Футбол | 01.11.2025, 12:05
7 факторов, которые помогли Манчестер Юнайтед вновь мечтать о чемпионстве
7 факторов, которые помогли Манчестер Юнайтед вновь мечтать о чемпионстве
ВИДЕО. Криштианиньо. Сын Роналду забил за сборную Португалии
Футбол | 01.11.2025, 17:45
ВИДЕО. Криштианиньо. Сын Роналду забил за сборную Португалии
ВИДЕО. Криштианиньо. Сын Роналду забил за сборную Португалии
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 01.11.2025, 05:12
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
30.10.2025, 16:30
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 51
Бокс
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем