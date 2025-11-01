Алонсо сказал футболисту уйти из Реала, потому что он вообще не играет
Эндрик столкнулся с проблемами
Бразильский нападающий «Реала» Эндрик может вскоре сменить клуб.
Испанский портал El Nacional сообщает об обострении ситуации вокруг молодой звезды «Реала». Наставник мадридцев Хаби Алонсо фактически отстранил 18-летнего форварда от игры – бразилец не выходит на поле уже восемь матчей подряд и даже не рассматривается для ротации. Алонсо в недавней беседе четко дал понять бразильцу, что ему лучше найти новый клуб.
В прошлом сезоне Эндрик провел 37 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Недавно бразилец получил девятый номер в «Реале».
