Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
01 ноября 2025, 17:06
Александр Зверев – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира АТР 1000 в Париже

Александр Зверев – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Александр Зверев

1 ноября второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на турнире АТР 1000 в Париже, Франция.

В полуфинале итальянец сыграет против действующего чемпиона Александра Зверева (Германия, ATP 3). Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет девятое очное противостояние соперников. Счет 4:4.

Победитель в финале поборется либо против Феликса Оже-Альяссима, либо против Александра Бублика.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Янник Синнер Александр Зверев смотреть онлайн ATP Париж
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
