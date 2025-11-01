Александр Зверев – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира АТР 1000 в Париже
1 ноября второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на турнире АТР 1000 в Париже, Франция.
В полуфинале итальянец сыграет против действующего чемпиона Александра Зверева (Германия, ATP 3). Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
Это будет девятое очное противостояние соперников. Счет 4:4.
Победитель в финале поборется либо против Феликса Оже-Альяссима, либо против Александра Бублика.
