Александр Зверев – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 ноября второй номер мирового рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) продолжит выступления на турнире АТР 1000 в Париже, Франция.

В полуфинале итальянец сыграет против действующего чемпиона Александра Зверева (Германия, ATP 3). Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Это будет девятое очное противостояние соперников. Счет 4:4.

Победитель в финале поборется либо против Феликса Оже-Альяссима, либо против Александра Бублика.

