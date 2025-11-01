ВИДЕО. Криштианиньо. Сын Роналду забил за сборную Португалии

Криштиану Роналду-младший, сын известного форварда Криштиану Роналду, отличился в составе сборной Португалии U-16 в матче товарищеского турнира против Уэльса.

Игрок, которого называют Криштианиньо, ранее только дебютировал за юношескую сборной, а теперь отметился первым голом в составе этой команды.

Сам Роналду продолжает карьеру и успешно выступает за Аль-Наср, а также за национальную португальскую команду.