  ВИДЕО. Криштианиньо. Сын Роналду забил за сборную Португалии
01 ноября 2025, 17:16
ВИДЕО. Криштианиньо. Сын Роналду забил за сборную Португалии

Криштианиньо отличился в матче команды U-16

ВИДЕО. Криштианиньо. Сын Роналду забил за сборную Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду-младший, сын известного форварда Криштиану Роналду, отличился в составе сборной Португалии U-16 в матче товарищеского турнира против Уэльса.

Игрок, которого называют Криштианиньо, ранее только дебютировал за юношескую сборной, а теперь отметился первым голом в составе этой команды.

Сам Роналду продолжает карьеру и успешно выступает за Аль-Наср, а также за национальную португальскую команду.

Криштиану Роналду-младший Криштиану Роналду
