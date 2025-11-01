ВИДЕО. Криштианиньо. Сын Роналду забил за сборную Португалии
Криштианиньо отличился в матче команды U-16
Криштиану Роналду-младший, сын известного форварда Криштиану Роналду, отличился в составе сборной Португалии U-16 в матче товарищеского турнира против Уэльса.
Игрок, которого называют Криштианиньо, ранее только дебютировал за юношескую сборной, а теперь отметился первым голом в составе этой команды.
Сам Роналду продолжает карьеру и успешно выступает за Аль-Наср, а также за национальную португальскую команду.
Cristianinho a marcar 😍#sporttvportugal #portugal pic.twitter.com/qEKxr1djMU— sport tv (@sporttvportugal) November 1, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Король Хэллоуина!» – Златан стал Джокером и взорвал сеть
Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером