Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
01 ноября 2025, 17:15 | Обновлено 01 ноября 2025, 17:18
Ига Свентек – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группового этапа на Итоговом турнире WTA

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

1 ноября состоятся матчи первого тура группы Серены Уильямс на Итоговом турнире WTA 2025.

Ориентировочно в 17:00 на крытый хардовый корт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 2) и Мэдисон Киз (США, WTA 7).

Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 5:2 в пользу Иги.

В одном квартета Ига и Мэдисон выступают вместе с Амандой Анисимовой и Еленой Рыбакиной.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Ига Свёнтек Мэдисон Киз смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
