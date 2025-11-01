Ига Свентек – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 ноября состоятся матчи первого тура группы Серены Уильямс на Итоговом турнире WTA 2025.

Ориентировочно в 17:00 на крытый хардовый корт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выйдут Ига Свентек (Польша, WTA 2) и Мэдисон Киз (США, WTA 7).

Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 5:2 в пользу Иги.

В одном квартета Ига и Мэдисон выступают вместе с Амандой Анисимовой и Еленой Рыбакиной.

