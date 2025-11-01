Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Они внимательно следят». Европейский гранд нацелился на Довбика
Италия
01 ноября 2025, 16:22
«Они внимательно следят». Европейский гранд нацелился на Довбика

Фабиана Делла Валле не исключает переход украинца в Милан

«Они внимательно следят». Европейский гранд нацелился на Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская журналистка Фабиана Делла Валле не исключила, что зимой украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может стать игроком «Милана».

«Пока рано говорить о переговорах, запросах и контактах в октябре, но «Милан», безусловно, пристально следит за атакующим фронтом. У Хименеса – долгосрочный контракт, он прибыл в Милан менее года назад, его приобрели за 28,5 млн евро у «Фейеноорда», но уже оказался на рынке в июне.

Были разговоры и даже длительные переговоры о его обмене на Артема Довбика — еще одного центрального нападающего, который борется с кризисом, но в итоге ничего из этого не вышло, поскольку два клуба не смогли договориться о сделке: «россонери» хотели прямой аренды, тогда как «джалоросси» предпочитали сделку с опционом или обязательством выкупа.

Однако сделка по обмену может снова стать темой обсуждения в январе, особенно если украинец продолжит показывать непоследовательные выступления. Для обоих игроков это может быть возможность перезапуститься, снова получать удовольствие от игры и стать важными», – сказала Делла Валле в интервью La Gazzetta dello Sport.

Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Чемпион мира – о Довбике: «Пичичи не выиграть, если ты – полный идиот»
Ждать трансфер? Гасперини определился с судьбой Довбика
Burevestnik
одна журналістка дала інтерв'ю другій журналістці.
коли вже на цьому сайті один авт0р дасть другому із цього ж сайту?
