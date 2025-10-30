Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик назвал главную проблему, из-за которой тяжело играть в Италии
Италия
30 октября 2025, 12:45 |
696
1

Довбик назвал главную проблему, из-за которой тяжело играть в Италии

Украинский форвард помог «Роме» одолеть «Парму» в матче девятого тура Серии А

30 октября 2025, 12:45 |
696
1 Comments
Довбик назвал главную проблему, из-за которой тяжело играть в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард римской «Ромы» Артем Довбик поделился эмоциями после матча чемпионата Италии против «Пармы» (2:1), в котором украинский футболист забил важный гол.

– Это был тяжёлый матч, было сложно найти свободное место в обороне «Пармы». Как вы оцениваете этот поединок?

– Да, это был тяжёлый матч, но три очка очень важны для нас. Я счастлив, потому что забил второй гол, который стал решающим для нашей победы.

– Как удалось забить гол?

– В Италии тяжело играть, потому что защитники Серии А – очень сильные, они делают все возможное, чтобы не позволить нападающим получить мяч и развернуться к воротам. Поэтому нужно продолжать работать и совершенствоваться. Сегодня мне удалось развернуться и забить.

– Разочаровала ли тебя замена Фергюсона на Бэйли?

– Честно говоря, мы разминались в составе из трёх человек: потом тренер решил сделать так, хотя я был готов выйти на поле, – прокомментировал Довбик.

По теме:
Тренер Дженоа: «Мое будущее? Мы переживаем сложный период»
ДОВБИК: После матча с Пльзенью надо было почувствовать себя счастливыми
Рома отреагировала на гол Довбика, который украинец забил в ворота Пармы
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Парма Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Футбол | 29 октября 2025, 20:23 6
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты Классического

Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 29 октября 2025, 21:23 6
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины

Арда провел флеш-интервью после вылета горняков с национального Кубка

Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 30.10.2025, 07:15
Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Футбол | 30.10.2025, 07:47
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Украинский форвард положил дубль и стал одним из героев матча с 9-ю голами
Футбол | 30.10.2025, 12:26
Украинский форвард положил дубль и стал одним из героев матча с 9-ю голами
Украинский форвард положил дубль и стал одним из героев матча с 9-ю голами
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Люблю Серію А !
Ответить
0
Популярные новости
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
Решение Реброва. Два легионера получили вызов в сборную Украины
28.10.2025, 18:07 4
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем