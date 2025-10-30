Довбик назвал главную проблему, из-за которой тяжело играть в Италии

Форвард римской «Ромы» Артем Довбик поделился эмоциями после матча чемпионата Италии против «Пармы» (2:1), в котором украинский футболист забил важный гол.

– Это был тяжёлый матч, было сложно найти свободное место в обороне «Пармы». Как вы оцениваете этот поединок?

– Да, это был тяжёлый матч, но три очка очень важны для нас. Я счастлив, потому что забил второй гол, который стал решающим для нашей победы.

– Как удалось забить гол?

– В Италии тяжело играть, потому что защитники Серии А – очень сильные, они делают все возможное, чтобы не позволить нападающим получить мяч и развернуться к воротам. Поэтому нужно продолжать работать и совершенствоваться. Сегодня мне удалось развернуться и забить.

– Разочаровала ли тебя замена Фергюсона на Бэйли?

– Честно говоря, мы разминались в составе из трёх человек: потом тренер решил сделать так, хотя я был готов выйти на поле, – прокомментировал Довбик.