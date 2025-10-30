Рома отреагировала на гол Довбика, который украинец забил в ворота Пармы

В среду, 29 октября, состоялся матч девятого тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Парма». Римский клуб одолел соперника со счетом 2:1.

Одним из героев этого противостояния стал форвард сборной Украины Артем Довбик, который вышел на поле во втором тайме и увеличил преимущество «волков» на 81-й минуте.

Пресс-служба «Ромы» отреагировала на результативный удар, опубликовав видео гола 28-летнего футболиста: «Гол настоящего девятого номера».

В нынешнем сезоне Довбик провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт украинского форварда истекает в июне 2029 года.

После девяти сыгранных туров подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 21 балл и занимают второе место в турнирной таблице. В следующем матче, который состоится 2 ноября, римский клуб сыграет на выезде против «Милана».