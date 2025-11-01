Приедет в Украину? Бразильский клуб согласился продать защитника в Динамо

Бразильский «Васко да Гама» не будет препятствовать трансферу своего защитника Леандриньо в чемпионат Украины. Об этом сообщило издание Bolavip Brasil.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересовано киевское «Динамо», которое планирует усилить линию обороны – в Украине следили за игроком на чемпионате мира U-20.

Спортивный директор бразильского клуба Адмар Лопес сообщил, что «бело-синие» пытались арендовать защитника, но получили отказ, так как «Васко да Гама» рассматривает только полноценный трансфер.

«Лопес дал понять, что он готов продолжить переговоры, но выдвинул одно требование к украинцам: он попросил банковские гаранти, что «Динамо» сможет позволить себе этот переход.

Чтобы возобновить переговоры, клуб из Рио-де-Жанейро сообщил, что согласится только на трансфер, а не аренду, а также сохранит за собой процент от прав на игрока», – рассказали в Бразилии.