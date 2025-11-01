Приедет в Украину? Бразильский клуб согласился продать защитника в Динамо
Директор «Васко да Гама» требует от «бело-синих» гарантий в трансфере Леандриньо
Бразильский «Васко да Гама» не будет препятствовать трансферу своего защитника Леандриньо в чемпионат Украины. Об этом сообщило издание Bolavip Brasil.
В услугах 20-летнего футболиста заинтересовано киевское «Динамо», которое планирует усилить линию обороны – в Украине следили за игроком на чемпионате мира U-20.
Спортивный директор бразильского клуба Адмар Лопес сообщил, что «бело-синие» пытались арендовать защитника, но получили отказ, так как «Васко да Гама» рассматривает только полноценный трансфер.
«Лопес дал понять, что он готов продолжить переговоры, но выдвинул одно требование к украинцам: он попросил банковские гаранти, что «Динамо» сможет позволить себе этот переход.
Чтобы возобновить переговоры, клуб из Рио-де-Жанейро сообщил, что согласится только на трансфер, а не аренду, а также сохранит за собой процент от прав на игрока», – рассказали в Бразилии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хартс лидирует и мечтает о чемпионстве, нейтральные фаны говорят – не верю
Игроки львовского клуба вышли в лимитированной форме на матч против «Эпицентра»