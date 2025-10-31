Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 01:13 |
Динамо планирует со второй попытки подписать игрока сборной Бразилии U-20

Киевский клуб заинтересован в услугах 20-летнего Леандриньо из «Васко да Гама»

Динамо планирует со второй попытки подписать игрока сборной Бразилии U-20
Instagram. Леандриньо

Защитник «Васко да Гама» и сборной Бразилии U-20 Леандриньо может продолжить карьеру в чемпионате Украины. Об этом сообщил rtiesporte.com.br.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересовано киевское «Динамо», которое планирует усилить линию обороны. По информации источника, бразилец привлек внимание украинской команды во время чемпионата мира U-20.

Во время летнего трансферного окна «бело-синие» провели переговоры с руководством бразильского клуба, однако стороны не сумели договориться о переходе. Причина – «Васко да Гама» настаивал на полноценном трансфере, в то время как чемпионы Украины рассматривали аренду.

Сообщается, что «Динамо» сделает вторую попытку подписать талантливого и перспективного защитника, который может закрыть любую позицию на левом фланге.

В Бразилии готовы отпустить Леандриньо в чемпионат Украины, однако намерены прописать в сделке процент от дальнейшей продажи. Контракт бразильца истекает в июне 2027 года.

Леандриньо провел 24 матча в составе «Васко да Гама», в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Кроме того, защитник сыграл 11 поединков в аренде за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии (два ассиста). Трансферная стоимость футболиста составляет 1,8 миллионов евро.

чемпионат Бразилии по футболу Васко да Гама Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
