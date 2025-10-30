Источник: Динамо интересуется бразильским защитником
Леандриньо выступает за бразильский клуб «Васко да Гама»
Киевское Динамо проявляет интерес к левому защитнику бразильского клуба Васко да Гама Леандриньо, сообщает Atencao Vascainos.
По данным источника, украинский клуб планирует сделать официальное предложение в ближайшее время.
Руководство Васко готово выслушать представителей Динамо и не намерено активно препятствовать возможному переходу.
В первой половине 2025 года Леандриньо выступал за саудовский Аль-Шабаб на правах аренды (11 матчей, без голов).
Бразилец суммарно за все время сыграл за Васко да Гама 33 матча и забил 2 гола.
Статистика выступлений Леандриньо за Васко да Гама и Аль-Шабаб
