Источник: Динамо интересуется бразильским защитником

Киевское Динамо проявляет интерес к левому защитнику бразильского клуба Васко да Гама Леандриньо, сообщает Atencao Vascainos.

По данным источника, украинский клуб планирует сделать официальное предложение в ближайшее время.

Руководство Васко готово выслушать представителей Динамо и не намерено активно препятствовать возможному переходу.

В первой половине 2025 года Леандриньо выступал за саудовский Аль-Шабаб на правах аренды (11 матчей, без голов).

Бразилец суммарно за все время сыграл за Васко да Гама 33 матча и забил 2 гола.

Статистика выступлений Леандриньо за Васко да Гама и Аль-Шабаб