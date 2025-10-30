Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Динамо интересуется бразильским защитником
30 октября 2025, 22:37 | Обновлено 30 октября 2025, 22:45
Источник: Динамо интересуется бразильским защитником

Леандриньо выступает за бразильский клуб «Васко да Гама»

Источник: Динамо интересуется бразильским защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандриньо

Киевское Динамо проявляет интерес к левому защитнику бразильского клуба Васко да Гама Леандриньо, сообщает Atencao Vascainos.

По данным источника, украинский клуб планирует сделать официальное предложение в ближайшее время.

Руководство Васко готово выслушать представителей Динамо и не намерено активно препятствовать возможному переходу.

В первой половине 2025 года Леандриньо выступал за саудовский Аль-Шабаб на правах аренды (11 матчей, без голов).

Бразилец суммарно за все время сыграл за Васко да Гама 33 матча и забил 2 гола.

Статистика выступлений Леандриньо за Васко да Гама и Аль-Шабаб

По теме:
«Этот клуб для меня родной». Караваев сделал выбор между Динамо и Шахтером
В Англии рассказали, где Холанд в ближайшее время может продолжить карьеру
У Динамо будет новичок. Он уже подтвердил свой переход
Васко да Гама Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы чемпионат Бразилии по футболу Аль-Шабаб
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
