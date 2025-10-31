Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ламин Ямаль бын вынужден вызвать полицию. Что случилось?
Другие новости
31 октября 2025, 23:46 |
711
0

ФОТО. Ламин Ямаль бын вынужден вызвать полицию. Что случилось?

Ламин Ямаль испугался незванного гостя...

31 октября 2025, 23:46 |
711
0
ФОТО. Ламин Ямаль бын вынужден вызвать полицию. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль снова в центре внимания не только из-за футбола, но и из-за личной жизни.

Недавно 18-летний игрок купил бывший дом Жерара Пике и Шакиры за 10,5 миллиона евро и готовится к переезду вместе с двоюродным братом Мохамедом Абде и другом Суэйбом.

Переезд ускорился после инцидента 20 октября – Ямаль услышал голоса на террасе своего дома в Сан-Жуст-Десверне и, испугавшись, вызвал полицию. Однако доказательств взлома не нашли – предполагают, что это был фанат, который просто хотел его увидеть. Камеры наблюдения в тот момент уже были отключены.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На поле Ламин продолжает страдать от пубалгии, которая мешает играть в привычном темпе. После скандала вокруг Эль-Класико клуб решил снизить его публичную активность – он отменил интервью и рекламное мероприятие.

К этому добавились слухи об измене девушке Никки Николь, якобы с итальянской моделью Анной Дженьосо, однако журналист Хавьер де Ойос заявил, что футболист все опроверг.

По теме:
ФОТО. Златан Ибрагимович поразил фанатов образом Хэллоуин
Последнее место в Ла Лиге. Жирона с Ванатом и Цыганковым уступила Хетафе
ФОТО. Холанд шокировал своим костюмом на Хэллоуин и удивил Манчестер
фото Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал футболиста, который сейчас мешает Реалу
Футбол | 31 октября 2025, 23:42 2
Роналду назвал футболиста, который сейчас мешает Реалу
Роналду назвал футболиста, который сейчас мешает Реалу

Криштиану – не фанат Винисиуса Жуниора

Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 31 октября 2025, 05:05 0
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул

Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом

Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 31.10.2025, 12:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
Футбол | 31.10.2025, 20:32
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Футбол | 31.10.2025, 19:44
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
30.10.2025, 00:21 1
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 57
Футбол
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
30.10.2025, 15:24
Футбол
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
30.10.2025, 07:47 9
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
31.10.2025, 18:58 1
Бокс
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
30.10.2025, 03:43 14
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем