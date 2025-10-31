ФОТО. Ламин Ямаль бын вынужден вызвать полицию. Что случилось?

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль снова в центре внимания не только из-за футбола, но и из-за личной жизни.

Недавно 18-летний игрок купил бывший дом Жерара Пике и Шакиры за 10,5 миллиона евро и готовится к переезду вместе с двоюродным братом Мохамедом Абде и другом Суэйбом.

Переезд ускорился после инцидента 20 октября – Ямаль услышал голоса на террасе своего дома в Сан-Жуст-Десверне и, испугавшись, вызвал полицию. Однако доказательств взлома не нашли – предполагают, что это был фанат, который просто хотел его увидеть. Камеры наблюдения в тот момент уже были отключены.

На поле Ламин продолжает страдать от пубалгии, которая мешает играть в привычном темпе. После скандала вокруг Эль-Класико клуб решил снизить его публичную активность – он отменил интервью и рекламное мероприятие.

К этому добавились слухи об измене девушке Никки Николь, якобы с итальянской моделью Анной Дженьосо, однако журналист Хавьер де Ойос заявил, что футболист все опроверг.