ФОТО. Обладатель Лиги Европы ушел с футбола и стал фотографом

Бывший вратарь «Тоттенхэма» и победитель Лиги Европы Альфи Уайтмен этим летом завершил карьеру, чтобы стать фотографом.

27-летний Альфи Уайтмен получил медаль за победу над «Манчестер Юнайтед», но давно был четвёртым номером в клубе. Осознав, что шансов играть почти нет, он решил сосредоточиться на других увлечениях – актерстве, радио и фотографии.

Воспитанник академии «шпор» с 10 лет, Уайтмен покинул клуб как свободный агент, имея всего один матч за основу под руководством Жозе Моуринью. Несмотря на предложения от клубов Чемпионшипа, он повесил перчатки на гвоздь.

Позже он подписал контракт фотографа с продакшн-компанией Somesuch, создавшей оскароносный короткометражный фильм The Long Goodbye. «Я понял, что несчастлив в футбольном «пузыре». Хотел творить и быть рядом с людьми, которые создают что-то новое», – рассказал он.

Его новую карьеру запустил короткий ролик, снятый для бренда Vibram, который получил отличные отзывы. Сейчас Уайтмен работает в сфере кино и фотографии и мечтает оказаться на чемпионате мира – уже за камерой, а не на поле.