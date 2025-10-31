Звездный клуб Аль-Хиляль переиграл бывшую команду Бущана
Единственный гол забил бразильский форвард Маркос Леонардо
Вечером 30 октября состоялись три матча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Звездный клуб Аль-Хиляль переиграл команду Аль-Шабаб (1:0), за которую весной выступал украинский голкипер Георгий Бущан.
Единственный гол забил бразильский форвард Маркос Леонардо на 36-й минуте.
Лидеры: Аль-Наср (18 очков), Аль-Хиляль (17), Аль-Таавун (15), Аль-Кадисия (14), Аль-Ахли, Неом СК (по 13).
Чемпионат Саудовской Аравии
7-й тур, 31 октября 2025
Аль-Ахдуд – Аль-Наджма – 2:1
Голы: Аль-Рубайе, 19, 80 – Петрос, 53 (автогол)
Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 1:0
Голы: Маркос Леонардо, 36
Аль-Иттифак – Аль-Хазем – 2:2
Голы: Аль-Ганнам, 14, Нкота, 90 – Мартинш, 63, Аль-Сома, 65
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|6
|0
|0
|21 - 2
|01.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд14.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Холуд
|18
|2
|Аль-Хиляль
|7
|5
|2
|0
|18 - 6
|07.11.25 19:30 Аль-Наджма - Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль
|17
|3
|Аль-Таавун
|6
|5
|0
|1
|16 - 10
|01.11.25 15:30 Аль-Таавун - Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун
|15
|4
|Аль-Кадaсиа
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|01.11.25 15:30 Аль-Таавун - Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа19.09.25 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Халидж13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадaсиа
|14
|5
|Аль-Ахли Джидда
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|08.11.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль
|13
|6
|Неом
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|08.11.25 15:50 Неом - Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд
|13
|7
|Аль-Халидж
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|01.11.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун19.09.25 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Халидж13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха
|10
|8
|Аль-Иттихад
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|01.11.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад12.09.25 Аль-Иттихад 4:2 Аль-Фатех
|10
|9
|Аль-Холуд
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|06.11.25 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак
|9
|10
|Аль-Фейха
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|01.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха
|8
|11
|Аль-Иттифак
|7
|2
|2
|3
|9 - 15
|08.11.25 16:45 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак
|8
|12
|Аль-Рияд
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|06.11.25 19:30 Аль-Рияд - Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд
|7
|13
|Аль-Хазм
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|06.11.25 16:55 Аль-Хазм - Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех
|6
|14
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|08.11.25 16:45 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|6
|15
|Аль-Фатех
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|07.11.25 16:35 Аль-Фатех - Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех
|5
|16
|Аль-Ахдуд
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|07.11.25 15:20 Аль-Фейха - Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд
|4
|17
|Дамак
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|06.11.25 19:30 Аль-Рияд - Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак
|3
|18
|Аль-Наджма
|7
|0
|0
|7
|5 - 16
|07.11.25 19:30 Аль-Наджма - Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад
|0
События матча
