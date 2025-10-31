Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Звездный клуб Аль-Хиляль переиграл бывшую команду Бущана
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахдуд
31.10.2025 15:40 – FT 2 : 1
Аль-Наджма
Саудовская Аравия
31 октября 2025, 21:54 | Обновлено 31 октября 2025, 22:03
Звездный клуб Аль-Хиляль переиграл бывшую команду Бущана

Единственный гол забил бразильский форвард Маркос Леонардо

Звездный клуб Аль-Хиляль переиграл бывшую команду Бущана
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Леонардо

Вечером 30 октября состоялись три матча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Хиляль переиграл команду Аль-Шабаб (1:0), за которую весной выступал украинский голкипер Георгий Бущан.

Единственный гол забил бразильский форвард Маркос Леонардо на 36-й минуте.

Лидеры: Аль-Наср (18 очков), Аль-Хиляль (17), Аль-Таавун (15), Аль-Кадисия (14), Аль-Ахли, Неом СК (по 13).

Чемпионат Саудовской Аравии

7-й тур, 31 октября 2025

Аль-Ахдуд – Аль-Наджма – 2:1

Голы: Аль-Рубайе, 19, 80 – Петрос, 53 (автогол)

Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 1:0

Голы: Маркос Леонардо, 36

Аль-Иттифак – Аль-Хазем – 2:2

Голы: Аль-Ганнам, 14, Нкота, 90 – Мартинш, 63, Аль-Сома, 65

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 6 6 0 0 21 - 2 01.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд14.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Холуд 18
2 Аль-Хиляль 7 5 2 0 18 - 6 07.11.25 19:30 Аль-Наджма - Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль 17
3 Аль-Таавун 6 5 0 1 16 - 10 01.11.25 15:30 Аль-Таавун - Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун 15
4 Аль-Кадaсиа 6 4 2 0 11 - 5 01.11.25 15:30 Аль-Таавун - Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа19.09.25 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Халидж13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадaсиа 14
5 Аль-Ахли Джидда 7 3 4 0 9 - 5 08.11.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль 13
6 Неом 7 4 1 2 11 - 10 08.11.25 15:50 Неом - Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд 13
7 Аль-Халидж 6 3 1 2 13 - 6 01.11.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун19.09.25 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Халидж13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха 10
8 Аль-Иттихад 6 3 1 2 11 - 9 01.11.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад12.09.25 Аль-Иттихад 4:2 Аль-Фатех 10
9 Аль-Холуд 7 3 0 4 12 - 11 06.11.25 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак 9
10 Аль-Фейха 6 2 2 2 6 - 8 01.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха 8
11 Аль-Иттифак 7 2 2 3 9 - 15 08.11.25 16:45 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак 8
12 Аль-Рияд 7 2 1 4 8 - 16 06.11.25 19:30 Аль-Рияд - Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд 7
13 Аль-Хазм 7 1 3 3 5 - 9 06.11.25 16:55 Аль-Хазм - Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех 6
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 7 1 3 3 5 - 9 08.11.25 16:45 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 6
15 Аль-Фатех 7 1 2 4 7 - 14 07.11.25 16:35 Аль-Фатех - Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех 5
16 Аль-Ахдуд 7 1 1 5 8 - 15 07.11.25 15:20 Аль-Фейха - Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд 4
17 Дамак 7 0 3 4 7 - 16 06.11.25 19:30 Аль-Рияд - Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак 3
18 Аль-Наджма 7 0 0 7 5 - 16 07.11.25 19:30 Аль-Наджма - Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад 0
Полная таблица

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Saeed Al-Rubaie (Аль-Ахдуд), асcист Гекхан Гюль.
53’
ГОЛ ! Автогол забил Petros (Аль-Ахдуд).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Saeed Al-Rubaie (Аль-Ахдуд), асcист Халед Нарей.
По теме:
Хетафе – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кудровка – Оболонь – 1:0. Как Думанюк огорчил пивоваров. Видео гола и обзор
Кубок Испании. Бетис и Алавес забили по 7 мячей, трудная победа Эспаньола
Маркос Леонардо Аль-Хиляль Аль-Шабаб Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахдуд Аль-Наджма Аль-Иттифак Аль-Хазем видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
