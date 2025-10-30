Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Холуд
30.10.2025 19:30 – FT 2 : 3
Неом
Саудовская Аравия
30 октября 2025, 23:17 | Обновлено 30 октября 2025, 23:34
Саудовская Аравия. Звездный Аль-Ахли упустил победу на 90+11 минуте

На гол Айвена Тоуни на 90+1 минуте гости ответили забитым Тозе пенальти

Саудовская Аравия. Звездный Аль-Ахли упустил победу на 90+11 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Айвен Тоуни

Вечером 30 октября состоялись три матча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Ахли не сумел удержать перевес в матче против команды Аль-Рияд (1:1).

На гол Айвена Тоуни на 90+1 минуте гости ответили забитым Тозе пенальти на 90+11 минуте.

Лидеры: Аль-Наср (18 очков), Аль-Таавун (15), Аль-Хиляль, Аль-Кадисия (по 14), Аль-Ахли, Неом СК (13).

Чемпионат Саудовской Аравии. 7-й тур, 30 октября 2025

Дамак – Аль-Фатех – 1:1

Голы: Саадан, 63 (автогол) – Бендебка, 47

Аль-Холуд – Неом СК – 2:3

Голы: Н'Дорам, 5, Энрике, 82 – Бенрахма, 8, 66, Трост-Эконг, 32 (автогол)

Аль-Ахли – Аль-Рияд – 1:1

Голы: Тоуни, 90+1 – Тозе, 90+11 (пен)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 6 6 0 0 21 - 2 01.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд14.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Холуд 18
2 Аль-Таавун 6 5 0 1 16 - 10 01.11.25 15:30 Аль-Таавун - Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун 15
3 Аль-Хиляль 6 4 2 0 17 - 6 31.10.25 16:50 Аль-Хиляль - Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадaсиа 14
4 Аль-Кадaсиа 6 4 2 0 11 - 5 01.11.25 15:30 Аль-Таавун - Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа19.09.25 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Халидж13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадaсиа 14
5 Аль-Ахли Джидда 7 3 4 0 9 - 5 08.11.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль 13
6 Неом 7 4 1 2 11 - 10 08.11.25 15:50 Неом - Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд 13
7 Аль-Халидж 6 3 1 2 13 - 6 01.11.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун19.09.25 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Халидж13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха 10
8 Аль-Иттихад 6 3 1 2 11 - 9 01.11.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад12.09.25 Аль-Иттихад 4:2 Аль-Фатех 10
9 Аль-Холуд 7 3 0 4 12 - 11 06.11.25 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак 9
10 Аль-Фейха 6 2 2 2 6 - 8 01.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха 8
11 Аль-Иттифак 6 2 1 3 7 - 13 31.10.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак12.09.25 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Ахли Джидда 7
12 Аль-Рияд 7 2 1 4 8 - 16 06.11.25 19:30 Аль-Рияд - Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд 7
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 6 1 3 2 5 - 8 31.10.25 16:50 Аль-Хиляль - Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Хазм 6
14 Аль-Хазм 6 1 2 3 3 - 7 31.10.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех12.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Хазм 5
15 Аль-Фатех 7 1 2 4 7 - 14 07.11.25 16:35 Аль-Фатех - Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех 5
16 Дамак 7 0 3 4 7 - 16 06.11.25 19:30 Аль-Рияд - Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак 3
17 Аль-Ахдуд 6 0 1 5 6 - 14 31.10.25 15:40 Аль-Ахдуд - Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун 1
18 Аль-Наджма 6 0 0 6 4 - 14 31.10.25 15:40 Аль-Ахдуд - Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад14.09.25 Аль-Рияд 2:1 Аль-Наджма 0
Полная таблица

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Рамиро Энрике (Аль-Холуд), асcист Мизьян Маолида.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Неом), асcист Александр Ляказетт.
32’
ГОЛ ! Автогол забил Виллиам Трост-Эконг (Аль-Холуд).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Неом), асcист Luciano Rodriguez.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Н'Дорам (Аль-Холуд).
В Англии рассказали, где Холанд в ближайшее время может продолжить карьеру
ВИДЕО. Кальяри дома уступил Сассуоло. Гости поднялись в топ-10 Серии A
Металлист 1925 – Агробизнес – 4:3. Яркая игра на семь голов. Видеообзор
