Саудовская Аравия. Звездный Аль-Ахли упустил победу на 90+11 минуте
На гол Айвена Тоуни на 90+1 минуте гости ответили забитым Тозе пенальти
Вечером 30 октября состоялись три матча 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Звездный клуб Аль-Ахли не сумел удержать перевес в матче против команды Аль-Рияд (1:1).
На гол Айвена Тоуни на 90+1 минуте гости ответили забитым Тозе пенальти на 90+11 минуте.
Лидеры: Аль-Наср (18 очков), Аль-Таавун (15), Аль-Хиляль, Аль-Кадисия (по 14), Аль-Ахли, Неом СК (13).
Чемпионат Саудовской Аравии. 7-й тур, 30 октября 2025
Дамак – Аль-Фатех – 1:1
Голы: Саадан, 63 (автогол) – Бендебка, 47
Аль-Холуд – Неом СК – 2:3
Голы: Н'Дорам, 5, Энрике, 82 – Бенрахма, 8, 66, Трост-Эконг, 32 (автогол)
Аль-Ахли – Аль-Рияд – 1:1
Голы: Тоуни, 90+1 – Тозе, 90+11 (пен)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|6
|6
|0
|0
|21 - 2
|01.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд14.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Холуд
|18
|2
|Аль-Таавун
|6
|5
|0
|1
|16 - 10
|01.11.25 15:30 Аль-Таавун - Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун
|15
|3
|Аль-Хиляль
|6
|4
|2
|0
|17 - 6
|31.10.25 16:50 Аль-Хиляль - Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадaсиа
|14
|4
|Аль-Кадaсиа
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|01.11.25 15:30 Аль-Таавун - Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа19.09.25 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Халидж13.09.25 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Кадaсиа
|14
|5
|Аль-Ахли Джидда
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|08.11.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль
|13
|6
|Неом
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|08.11.25 15:50 Неом - Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд
|13
|7
|Аль-Халидж
|6
|3
|1
|2
|13 - 6
|01.11.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун19.09.25 Аль-Кадaсиа 2:1 Аль-Халидж13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха
|10
|8
|Аль-Иттихад
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|01.11.25 16:35 Аль-Халидж - Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад12.09.25 Аль-Иттихад 4:2 Аль-Фатех
|10
|9
|Аль-Холуд
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|06.11.25 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак
|9
|10
|Аль-Фейха
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|01.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд13.09.25 Аль-Халидж 3:0 Аль-Фейха
|8
|11
|Аль-Иттифак
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|31.10.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак12.09.25 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Ахли Джидда
|7
|12
|Аль-Рияд
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|06.11.25 19:30 Аль-Рияд - Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд
|7
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|31.10.25 16:50 Аль-Хиляль - Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд12.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Хазм
|6
|14
|Аль-Хазм
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|31.10.25 19:30 Аль-Иттифак - Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех12.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Хазм
|5
|15
|Аль-Фатех
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|07.11.25 16:35 Аль-Фатех - Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа20.09.25 Аль-Хазм 0:0 Аль-Фатех
|5
|16
|Дамак
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|06.11.25 19:30 Аль-Рияд - Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Холуд 2:1 Дамак
|3
|17
|Аль-Ахдуд
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|31.10.25 15:40 Аль-Ахдуд - Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд13.09.25 Аль-Ахдуд 2:3 Аль-Таавун
|1
|18
|Аль-Наджма
|6
|0
|0
|6
|4 - 14
|31.10.25 15:40 Аль-Ахдуд - Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад14.09.25 Аль-Рияд 2:1 Аль-Наджма
|0
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильский футболист привлекает внимание «ПСЖ»
Именитый тренер оценил перспективы киевского клуба после вылета донецкого «Шахтера»