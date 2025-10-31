Наставник Оболони: «Если мы проиграли, как это может понравиться?»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Александр Антоненко оценил игру и результат команды после поражения от «Кудровки»

ФК Оболонь Киев. Александр Антоненко

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал игру и результат команды после поражения в матче 11-го тура против «Кудровки» (0:1).

– Второе подряд поражение на домашней арене. Если провести параллели с предыдущим и сегодняшним матчем, сегодня вам больше понравились действия ваших подопечных?

– Если мы проиграли, как это может понравиться? Подопечные, возможно, и делали максимум для того, чтобы сыграть лучше, чем сейчас, но довольным можно быть только тогда, когда положительный результат в некоторых эпизодах. В общем, довольным нельзя быть.

– В течение матча были моменты, когда были удары по воротам с вашей стороны, были опасные моменты. Можно какие-нибудь положительные моменты отметить?

– Да, есть положительные моменты. Мы во втором тайме пытались не только отыграться, даже сыграть увереннее, чем мы играли в некоторых эпизодах в первом тайме, но, к сожалению, не получилось.

– Приймак сегодня не попал в заявку. Краем уха услышал, что у него небольшая травма. Что там на самом деле, насколько это будет?

– Думаю, что к этой игре он уже будет готов.

– Молодой Сташкив сегодня вернулся в заявку. Есть ли шансы у этого парня после того, как он отыграл два матча, снова выйти в основу? Что для этого нужно сделать?

– Работать, как он работает. Конечно, у него будут шансы, – рассказал Антоненко.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Оболонь Киев Кудровка - Оболонь Александр Антоненко
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
