Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хетафе – Жирона. Цыганков и Ванат в старте. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Испании
Хетафе
31.10.2025 22:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 октября 2025, 21:11 | Обновлено 31 октября 2025, 21:18
53
0

Хетафе – Жирона. Цыганков и Ванат в старте. Смотреть онлайн LIVE

Матч 11-го тура испанской Ла Лиги состоится 31 октября в 22:00 по киевскому времени

31 октября 2025, 21:11 | Обновлено 31 октября 2025, 21:18
53
0
Хетафе – Жирона. Цыганков и Ванат в старте. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

«Хетафе» и «Жирона» сыграют в матче 11-го тура испанской Ла Лиги, который состоится в пятницу, 31 октября.

Команды встретятся на стадионе «Coliseum Alfonso Pérez». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Хетафе» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов. «Жирона» набрала семь очков и разместилась на последней, 20-й, позиции.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Хетафе – Жирона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
ФОТО Футболист Барселоны вернулся на родину посреди тренировочной недели
Хетафе – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ванат и Цыганков в старте. Хетафе и Жирона выбрали составы на матч Ла Лиги
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хетафе Жирона смотреть онлайн
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 31 октября 2025, 05:05 0
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул

Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом

ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31 октября 2025, 20:10 3
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером

Болельщики Динамо обратились к Владимиру Бражко после матча

Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Футбол | 31.10.2025, 08:34
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Кудровка – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31.10.2025, 17:30
Кудровка – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игрок Динамо U-19 сказал о голе Шахтеру: «Это не удар. И ветер мне помог»
Футбол | 31.10.2025, 19:52
Игрок Динамо U-19 сказал о голе Шахтеру: «Это не удар. И ветер мне помог»
Игрок Динамо U-19 сказал о голе Шахтеру: «Это не удар. И ветер мне помог»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 13
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
29.10.2025, 23:02 1
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем