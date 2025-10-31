Хетафе – Жирона. Цыганков и Ванат в старте. Смотреть онлайн LIVE
Матч 11-го тура испанской Ла Лиги состоится 31 октября в 22:00 по киевскому времени
«Хетафе» и «Жирона» сыграют в матче 11-го тура испанской Ла Лиги, который состоится в пятницу, 31 октября.
Команды встретятся на стадионе «Coliseum Alfonso Pérez». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
«Хетафе» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов. «Жирона» набрала семь очков и разместилась на последней, 20-й, позиции.
Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
