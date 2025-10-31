Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
31 октября 2025, 19:34
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В пятницу, 31 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Аугсбург – Боруссия Д

Ggbet 5.66 – 4.65 – 1.60

22:00 Хетафе – Жирона

Ggbet 2.24 – 3.11 – 4.07

22:15 Спортинг – Алверка

Ggbet 1.12 – 11.40 – 21.00

ТЕННИС

20:00 Бен Шелтон – Янник Синнер

Ggbet 5.21 – 1.18

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
