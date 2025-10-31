Игрок Динамо U-19 сказал о голе Шахтеру: «Это не удар. И ветер мне помог»

В матче юношеского чемпионата Украины U-19 Динамо обыграло Шахтер 3:2, а решающий гол в конце встречи забил Константин Губенко.

Мяч получился странным, однако игрок киевлян признал, что не бил по воротам, а навешивал, а еще ему помог ветер.

– Поздравляем с эмоциональной победой! Что чувствовал, когда забил?

– Испытывал радость за команду. Всего два очка остается для того, чтобы догнать «Шахтер». Это была очень важная игра за шесть очков, как нам говорили. Поэтому очень рад.

– Признайся, это был удар или передача?

– Конечно, передача. Просто выполнял навес на дальнюю штангу, но ветер нам немного помог в этом эпизоде. Так вышло.

– Это самый эпичныйгол в твоей карьере?

– Думаю, это мой любимый гол за всю карьеру.

– Сегодня было много стычек, насколько это разрушало игру или наоборот – прибавляло шарма?

– С «Шахтером» у нас всегда очень хорошие матчи, команда очень хорошая, но сегодня мы были лучше.

– Казалось, гол Озимая, который отменили, был чистым…

– Я согласен. Вообще не понимаю, почему его отменили. По-моему, это был чистый гол.