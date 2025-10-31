Джака держит рекорд АПЛ по матчам за сборную среди действующих игроков
В активе футболиста Сандерленда 141 матч, сыгранный за сборную Швейцарии
Игрок Сандерленда Гранит Джака является рекордсменом среди действующих игроков АПЛ по количеству сыгранных матчей за сборную.
Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рекордсменов каждой команды АПЛ сезона 2025/26 по количеству сыгранных игр за сборную.
В активе Джаки 141 поединок за швейцарскую сборную, являющийся лучшим показателем среди действующих игроков АПЛ.
Приведем рекордсменов каждой команды лиги.
Рекордсмены каждой команды АПЛ сезона 2025/26 по количеству сыгранных матчей за национальную сборную
141 – Гранит Джака (Сандерленд), сборная Швейцарии
121 – Рауль Хименес (Фулхэм), сборная Мексики
119 – Идрисса Гуйе (Эвертон), сборная Сенегала
111 – Матео Ковачич (Манчестер Сити), сборная Хорватии
106 – Мохамед Салах (Ливерпуль), сборная Египта
100 – Бен Дэвис (Тоттенхэм Хотспур), сборная Уэльса
96 – Кайл Уокер (Бернли), сборная Англии
88 – Крис Вуд (Ноттингем Форест), сборная Новой Зеландии
86 – Джордан Хендерсон (Брентфорд), сборная Англии.
86 – Фабиан Шер (Ньюкасл Юнайтед), сборная Швейцарии
85 – Томаш Сучек (Вест Хэм Юнайтед), сборная Чехии.
84 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), сборная Португалии
82 – Рахим Стерлинг (Челси), сборная Англии.
81 – Джон МакГинн (Астон Вилла), сборная Шотландии
74 – Исмаила Сарр (Кристалл Пэлас), сборная Сенегала
73 – Деклан Райс (Арсенал), сборная Англии
73 – Хван Хи Чхан (Вулверхэмптон), сборная Южной Кореи
67 – Яка Бийол (Лидс Юнайтед), сборная Словении
62 – Райан Кристи (Борнмут), сборная Шотландии
61 – Джеймс Милнер (Брайтон), сборная Англии
