Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 17:59 | Обновлено 31 октября 2025, 18:08
Тренер Динамо U19: «Ветер поддул – это помогло забить победный гол Шахтеру»

Костюк оценил успех в матче юношеского чемпионата Украины

Тренер Динамо U19: «Ветер поддул – это помогло забить победный гол Шахтеру»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Наставник Динамо U-19 Игорь Костюк оценил победу 3:2 в матче юношеского чемпионата Украины против Шахтера U-19.

– Конечно, эти эмоции ни с чем не сравнить. Вы видите эмоции игроков, эмоции наших болельщиков. Победа есть победа, три балла в нашем зачете. Отставание сократили, теперь оно составляет два балла. Но впереди еще второй круг, длинный путь. Ребята сегодня молодцы, играли до конца, выигрывали 2:0, но в результате ошибок пропустили два мяча. Но забили победный гол, сначала тот, который не засчитали. Но забили еще один, который засчитали. Чуть-чуть ветер поддул, помог, но это футбол, везет сильнейшим.

– Два тура назад отставание составляло восемь очков. Но в прошлом сезоне «Динамо» тоже очень отставало, но в весенней части наверстало. В юношеском футболе нормально отыграть такую ​​разницу?

– Конечно, это нормальная ситуация, потому что игроки приходят после академии и в первой половине сезона только адаптируются, привыкают к требованиям, которые мы перед ними ставим. В первых матчах они не все понимали. Но ближе к сборам и особенно после сборов команда уже сбалансирована, игроки больше разбираются в тактике, наших требованиях. Возникает больше взаимодействия и командной игры.

– «Динамо» снова обыграло принципиального соперника. Насколько эта победа придаст уверенности команде перед вторым матчем Юношеской Лиги УЕФА?

– Конечно, соперник принципиальный, но мы сегодня перед матчем говорили игрокам, что будет трудная игра, будут провокации. Сегодня снова раздавались какие-то крики с трибун. Мы настраиваем своих игроков не отвечать на хамство, провокацию. Мы все доказываем игрой и результатом на поле, стараемся избегать нефутбольных моментов, не красящих игру.

После того, как складывалась игра, учитывая отмененные голы, не считаете ли вы, что разница должна быть больше?

– Это футбол. Можно говорить, что мы могли больше забить. Соперники кроме этих двух голов не создали больше моментов. Но кто забивает, тот выигрывает. Мы забили на один мяч больше. Мы привыкли, и «Шахтер» наверняка тоже, к более качественным полям. Мяч прыгал, не катился быстро. Но мы были в равных условиях. Ребята молодцы, игра была тяжелая.

Теперь готовимся к Юношеской Лиге УЕФА. В воскресенье мы уже отправляемся. В Швеции нас ждет трудный ответный матч. После этой победы с хорошим настроением, с хорошим задором отправляемся в свое путешествие.

– Перед матчем был энергетический круг. После финального свистка игроки тоже собрались поговорить. Если не секрет, какие слова звучали после победы? Какие приветствия?

– Пока что поздравлений не было. На эти матчи не требуется дополнительной мотивации. Вы видели, какие эмоции бушевали два дня назад, когда победила первая команда. И сегодня, когда гол был отменен, когда мы забивали голы, вся скамейка запасных подскакивала. Эти эмоции ни с чем не сравнить.

Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Игорь Костюк
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
