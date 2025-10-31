Тренер Шахтера U-19: «Не стыдно проиграть Динамо. Мы все равно лидеры»

Шахтер U-19 в матче юношеского чемпионата Украины проиграл Динамо U-19 со счетом 2:3. Однако команда Алексея Белика остается лидером, опережая конкурента на два очка.

– Могу сказать, что мне не стыдно. Да, не все удалось. В первом тайме мы не смогли полностью реализовать нашу игру с точки зрения контроля мяча и атакующих действий, возможно, кто-то из ребят волновался или опасался брать на себя инициативу. Допустили ошибку в позиционной обороне, ведь понимали, что соперник должен больше атаковать, поэтому не должны встречать их высоко, а действовать в среднем или даже низком блоке. Получилось так, что однажды не придерживались собственных принципов, и соперник этим воспользовался. Во втором тайме, несмотря на отставание в два мяча, мы несколько расслабились, ведь уже нечего было терять, и тогда начали играть в свой футбол, забили дважды и выровняли ситуацию. Впрочем, следует понимать: если мы допускаем индивидуальные ошибки, ни одна тактика не сработает. Безусловно, досадное поражение, мы стремились к большему, но понимаем, что, несмотря на этот результат, находимся на первой строчке турнирной таблицы.

– После того, как «Шахтер» U19 установил паритет в счете и произошла замена Гарабажия, казалось, команда перестроилась на игру с пятью защитниками. Не считаете, что это могло стать ошибкой?

– Мы не перестраивались на игру с пятью защитниками. Просто из-за проблем с ногой у Бундаша у нас не было альтернативы. На этой позиции есть Давыденко, но он долгое время был травмирован и только недавно возобновил тренировки, поэтому выпускать его было рискованно. Мы подняли Костюка в опорную зону: во время розыгрыша мяча он поднимался выше, а в обороне, как и в первом тайме, опорный полузащитник или даже вингеры могли спускаться ниже. Мы не играли на удержание счета, а пытались демонстрировать свой футбол. В то же время, нужно понимать, что есть и фактор соперника, который вносит коррективы в игру. После счета 2:2 «Динамо» U19 начало чаще использовать длинные передачи, и чтобы эффективно этому противостоять, Костюк иногда становился пятым защитником. В общем, мы справлялись с этой задачей, но, кроме досадно пропущенного мяча, серьезных угроз у наших ворот не возникало.

– О чем общались с подопечными после игры?

– Подчеркнул, что поражение является досадным и нет смысла делать выводы по горячим следам. Мы уступили прямому конкуренту, но остаемся на первой строчке турнирной таблицы. Впереди еще пять матчей чемпионата этого года, поэтому, если проиграли «Динамо» U19, обязательно побеждать в следующих поединках и не позволять себе терять очки.