Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спаллетти сделал смелое заявление после назначения в Ювентус
Италия
31 октября 2025, 15:49 |
496
0

Спаллетти сделал смелое заявление после назначения в Ювентус

Лучано хочет бороться за Скудетто

31 октября 2025, 15:49 |
496
0
Спаллетти сделал смелое заявление после назначения в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти после назначения на новую должность рассказал о целях команды на сезон:

«Приоритет – попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, но я надеюсь также бороться за Скудетто, и это мы обсудили с игроками в раздевалке. Такие должны быть намерения, ведь сыграно всего девять матчей, а впереди ещё двадцать девять. Повторяю, я полностью уважаю этих футболистов.

Я видел много матчей в этом сезоне и редко когда одна из команд была явным фаворитом. Мы не можем подходить к сопернику с самонадеянностью. Пусть говорит только звук мяча по газону, а не лозунги».

После девяти туров Серии А «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков.

Спаллетти дебютирует во главе команды 1 ноября выездным матчем против «Кремонезе».

По теме:
Спаллетти установил рекорд Ювентуса в первый же день работы
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Легендарный испанец размышляет о завершении карьеры
Лучано Спаллетти Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Ювентус
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 31 октября 2025, 05:05 0
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул

Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом

Названа символическая сборная 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 31 октября 2025, 16:09 0
Названа символическая сборная 1/8 финала Кубка Украины
Названа символическая сборная 1/8 финала Кубка Украины

Известный аналитический портал Sofascore определил лучших игроков мидвика

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Баскетбол | 30.10.2025, 21:03
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 31.10.2025, 03:55
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
Футбол | 31.10.2025, 10:55
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
ВИДЕО. Ламина Ямаля подозревают в измене. Он провел ночь с горячей моделью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 40
Футбол
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
29.10.2025, 16:44 39
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
30.10.2025, 00:21 1
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 16
Бокс
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем