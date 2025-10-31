Спаллетти сделал смелое заявление после назначения в Ювентус

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти после назначения на новую должность рассказал о целях команды на сезон:

«Приоритет – попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов, но я надеюсь также бороться за Скудетто, и это мы обсудили с игроками в раздевалке. Такие должны быть намерения, ведь сыграно всего девять матчей, а впереди ещё двадцать девять. Повторяю, я полностью уважаю этих футболистов.

Я видел много матчей в этом сезоне и редко когда одна из команд была явным фаворитом. Мы не можем подходить к сопернику с самонадеянностью. Пусть говорит только звук мяча по газону, а не лозунги».