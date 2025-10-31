Украинский форвард поразил тренера и прессу после матча Кубка Германии
Наставник «Унион Берлин» Штеффен Баумгарт оценил игру Дмитрия Богданова
Главный тренер «Унион Берлин» Штеффен Баумгарт позитивно оценил игру украинского форварда Дмитрия Богданова, который помог команде пробиться в 1/8 финала Кубка Германии.
18-летний футболист появился на поле на 67-й минуте, а «Унион Берлин» вырвал победу в противостоянии с «Арминией» в дополнительное время (2:1).
«У меня было предчувствие, что Богданов мог бы выйти на поле в Бремене. На тренировках он играет еще лучше, чем в официальных матчах. У него было несколько опасных моментов сразу после выхода на замену. Ему ещё нужно развиваться, но мы рады иметь такого талантливого игрока», – сказал Баумгарт.
«Тренер сдерживает эйфорию, но он знает: в этом парне что-то есть. Богданов, центральный нападающий с ростом 188 см, оправдал оказанное ему доверие.
Едва появившись на поле, он искал мяч, проявляя мужество, и оказался в самом эпицентре событий, когда Доки забил решающий гол в дополнительное время. Ни страха, ни колебаний. Только стойкость. Только сила воли», – оценила игру Богданова украинская пресса.
В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей в чемпионате U-19, в которых забил десять голов. Кроме того, Богданов записал на свой счет ассист в первом поединке за основную команду «Унион Берлин» в поединке против «Арминии».
