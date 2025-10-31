Украинский форвард поразил тренера и прессу после матча Кубка Германии

Главный тренер «Унион Берлин» Штеффен Баумгарт позитивно оценил игру украинского форварда Дмитрия Богданова, который помог команде пробиться в 1/8 финала Кубка Германии.

18-летний футболист появился на поле на 67-й минуте, а «Унион Берлин» вырвал победу в противостоянии с «Арминией» в дополнительное время (2:1).

«У меня было предчувствие, что Богданов мог бы выйти на поле в Бремене. На тренировках он играет еще лучше, чем в официальных матчах. У него было несколько опасных моментов сразу после выхода на замену. Ему ещё нужно развиваться, но мы рады иметь такого талантливого игрока», – сказал Баумгарт.

«Тренер сдерживает эйфорию, но он знает: в этом парне что-то есть. Богданов, центральный нападающий с ростом 188 см, оправдал оказанное ему доверие.

Едва появившись на поле, он искал мяч, проявляя мужество, и оказался в самом эпицентре событий, когда Доки забил решающий гол в дополнительное время. Ни страха, ни колебаний. Только стойкость. Только сила воли», – оценила игру Богданова украинская пресса.

В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей в чемпионате U-19, в которых забил десять голов. Кроме того, Богданов записал на свой счет ассист в первом поединке за основную команду «Унион Берлин» в поединке против «Арминии».