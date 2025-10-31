Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы: Вашеро – Оже-Альяссим. Смотреть онлайн LIVE
31 октября 2025, 15:10
ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы: Вашеро – Оже-Альяссим. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинальных матчей Мастерса в Берси 31 октября

Getty Images/Global Images Ukraine

31 октября на турнире АТР 1000 в Париже (Франция) состоятся матчи 1/4 финала.

Игровой день начнется в 15:00 по Киеву. Во время дневной сессии пройдут два поединка: Валентен Вашеро – Феликс Оже-Альяссим и Александр Бублик – Алекс де Минаур.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Встречи Бен Шелтон – Янник Синнер и Даниил Медведев – Александр Зверев запланированы на вечернюю сессию.

АТР 1000 Париж. Пары 1/4 финала

  • 15:00. Валентен Вашеро [WC] – Феликс Оже-Альяссим [9]
  • 16:30. Александр Бублик [13] – Алекс де Минаур [6]
  • 20:00. Даниил Медведев [11] – Александр Зверев [3]
  • 21:30. Бен Шелтон [5] – Янник Синнер [2]

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

ATP Париж Валентен Вашеро Феликс Оже-Альяссим Александр Бублик Алекс де Минаур Даниил Медведев Александр Зверев Бен Шелтон Янник Синнер смотреть онлайн
