УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф
Сложный период в карьере тренера
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал тренера Карпат Владислава Лупашко на два матча за поведение наставника в матче УПЛ против Руха.
Лупашко покинул техническую зону и вступил в словесную перепалку с игроком соперника. Кроме дисквалификации тренера Карпаты еще оштрафованы на 100 тысяч гривен.
Рух оштрафован на 75 тысяч гривен.
Лупашко находится в подвешенном состоянии – по информации различных СМИ, Карпаты готовы уволить наставника. Команда после десяти матчей УПЛ набрала 12 очков и идет на 10-й позиции.
