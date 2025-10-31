Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 14:46 | Обновлено 31 октября 2025, 15:16
Сложный период в карьере тренера

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал тренера Карпат Владислава Лупашко на два матча за поведение наставника в матче УПЛ против Руха.

Лупашко покинул техническую зону и вступил в словесную перепалку с игроком соперника. Кроме дисквалификации тренера Карпаты еще оштрафованы на 100 тысяч гривен.

Рух оштрафован на 75 тысяч гривен.

Лупашко находится в подвешенном состоянии – по информации различных СМИ, Карпаты готовы уволить наставника. Команда после десяти матчей УПЛ набрала 12 очков и идет на 10-й позиции.

Павло
За таку поведінку Лупашка мав би отримати не тільки бан, а ще й в жбан 
