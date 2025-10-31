УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал тренера Карпат Владислава Лупашко на два матча за поведение наставника в матче УПЛ против Руха.

Лупашко покинул техническую зону и вступил в словесную перепалку с игроком соперника. Кроме дисквалификации тренера Карпаты еще оштрафованы на 100 тысяч гривен.

Рух оштрафован на 75 тысяч гривен.

Лупашко находится в подвешенном состоянии – по информации различных СМИ, Карпаты готовы уволить наставника. Команда после десяти матчей УПЛ набрала 12 очков и идет на 10-й позиции.