Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкиперу клуба УПЛ предсказывают большое будущее: «Он – молодец»
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 13:34 |
348
0

Голкиперу клуба УПЛ предсказывают большое будущее: «Он – молодец»

Сергей Суханов расхвалил молодого голкипера «пивоваров» Дениса Марченко

31 октября 2025, 13:34 |
348
0
Голкиперу клуба УПЛ предсказывают большое будущее: «Он – молодец»
ФК Оболонь Киев. Денис Марченко

Форвард киевской Оболони Сергей Суханов расхвалил молодого голкипера «пивоваров» Дениса Марченко. Футболист предсказывает голкиперу большое будущее.

«Могу сказать, что Денис – это профессионал своего дела. Он хорошо играет ногами, умело действует на линии ворот. У него все впереди. Если он и дальше так будет работать и будет прогрессировать, то его точно приобретет какой-то амбициозный клуб.

А так Марченко – молодец. Сейчас нужно, чтобы он восстановился от травмы и вернулся на уровень, на котором был», – сказал Суханов.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Оболонь занимает девятую строчку, имея в своем активе 13 зачетных пунктов. Следующий матч «пивовары» проведут против Кудровки.

По теме:
Роман КУЗЬМИН: «Мы всегда стараемся играть в привычном для себя стиле»
Кудровка – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Кудровка – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Денис Марченко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига Сергей Суханов чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Палмейрас совершил большой камбэк, отыграв 3 мяча в полуфинале КЛ
Футбол | 31 октября 2025, 12:53 0
ВИДЕО. Палмейрас совершил большой камбэк, отыграв 3 мяча в полуфинале КЛ
ВИДЕО. Палмейрас совершил большой камбэк, отыграв 3 мяча в полуфинале КЛ

Бразильская команда после 0:3 выиграла у ЛДУ Кито 4:0 в Кубке Либертадорес

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Баскетбол | 30 октября 2025, 21:03 12
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом

Лэнь получил контракт на два года

ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера
Футбол | 31.10.2025, 13:25
ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера
ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Футбол | 31.10.2025, 06:23
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 31.10.2025, 05:05
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
30.10.2025, 00:21 1
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Сыграли всего две минуты. Матч Кубка Украины был прерван в первом тайме
Сыграли всего две минуты. Матч Кубка Украины был прерван в первом тайме
29.10.2025, 12:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем