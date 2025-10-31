Голкиперу клуба УПЛ предсказывают большое будущее: «Он – молодец»
Сергей Суханов расхвалил молодого голкипера «пивоваров» Дениса Марченко
Форвард киевской Оболони Сергей Суханов расхвалил молодого голкипера «пивоваров» Дениса Марченко. Футболист предсказывает голкиперу большое будущее.
«Могу сказать, что Денис – это профессионал своего дела. Он хорошо играет ногами, умело действует на линии ворот. У него все впереди. Если он и дальше так будет работать и будет прогрессировать, то его точно приобретет какой-то амбициозный клуб.
А так Марченко – молодец. Сейчас нужно, чтобы он восстановился от травмы и вернулся на уровень, на котором был», – сказал Суханов.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Оболонь занимает девятую строчку, имея в своем активе 13 зачетных пунктов. Следующий матч «пивовары» проведут против Кудровки.
