Суханов о Полесье до Буткевича: «Маленькое общежитие, база, одно поле»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 12:55 | Обновлено 31 октября 2025, 12:56
В житомирском клубе все было очень скромно

ФК Оболонь. Сергей Суханов

Нападающий «Оболони» Сергей Суханов вспомнил времена игры за «Полесье» и рассказал, какие условия тогда были в клубе.

– В период с 2018 по 2019 гг. вы также выступали за «Полесье». Насколько я понимаю, тогда это был совсем другой клуб, если сравнивать с нынешним амбициозным проектом Геннадия Буткевича?

– Тогда была такая история: «Нефтяник», за который я выступал, расформировали, нам перестали платить деньги. Хотя мы не вылетели во Вторую лигу, остались в Первой. Сначала я поехал на просмотр в «Колос», а потом появился вариант с «Полесьем», где сразу предложили подписать контракт. Меня набрал тогдашний главный тренер «Полесья» Александр Сергеевич Призетко, мы обсудили условия, договорились, и я приехал.

«Полесье» на тот момент выступало во Второй лиге, перед нами стояла задача выхода в Первую лигу. Мы ее не выполнили – заняли третье место. После этого я решил, что хочу вернуться в Первую лигу и перешел в «Горняк-Спорт». После Призетка «Полесье» тогда возглавил Анатолий Петрович Бессмертный.

Что касается инфраструктуры в «Полесье», то что тут можно сказать?:) Все было очень скромно: маленький общежитие, база, одно поле. Сейчас там, конечно, уже другой уровень – высший.

– То есть о возможном приходе того же Буткевича в «Полесье» даже не мечтали?

– Нет-нет. Тогда это был муниципальный клуб. Насколько я понимаю, город выделял определенные средства на команду. Конечно, тогда в «Полесье» не было таких условий, которые созданы сейчас.

Иван Чирко Источник: Украинский футбол
