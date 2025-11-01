Ярмоленко помог устроить футболиста Динамо в другой клуб УПЛ

Бывший футболист «Динамо» Александр Андриевский, который сейчас играет за «Полесье», рассказал, как в свое время Андрей Ярмоленко помог ему перейти на правах аренды в «Зарю».

«Я позвонил Андрею Николаевичу Ярмоленко и попросил о помощи. Он поинтересовался моими планами, спросил, что я думаю делать дальше. Мы не были друзьями, просто знакомые, играли вместе некоторое время, но я почувствовал к нему доверие.

Почему обратился именно к нему – сам не знаю. Возможно, потому, что он недавно спрашивал о моем будущем, возможно, хотел что-то предложить.

Он сказал подождать и вскоре связал меня с Вадимом Шаблием, который помог перейти в «Зарю». Там меня уже ждал Юрий Вернидуб. И я был счастлив оказаться там – именно оттуда попал в сборную. Влияние Ярмоленко? Безусловно, 100%», – сказал Андриевский.

