Игрок Барселоны принял решение о своем будущем на фоне интереса грандов АПЛ
Эрик Гарсия продолжит выступать за испанский гранд
Испанский защитник Эрик Гарсия согласовал условия нового контракта с каталонской «Барселоной» Об этом сообщает TBR Football.
По информации источника, 24-летний футболист, в подписании которого заинтересованы «Челси» и «Тоттенхэм» , принял решение продолжить карьеру в исанском гранде. Оба представителя АПЛ проинформированы о том, что испанец не продается.
В текущем сезоне Эрик Гарсия провел 13 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитыми мячом. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» потеряла ключевого игрока после матча с «Реалом».
