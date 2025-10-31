Игрок Барселоны принял решение о своем будущем на фоне интереса грандов АПЛ

Испанский защитник Эрик Гарсия согласовал условия нового контракта с каталонской «Барселоной» Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, 24-летний футболист, в подписании которого заинтересованы «Челси» и «Тоттенхэм» , принял решение продолжить карьеру в исанском гранде. Оба представителя АПЛ проинформированы о том, что испанец не продается.

В текущем сезоне Эрик Гарсия провел 13 матчей на клубном уроне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитыми мячом. Веб-портал Transfrmarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» потеряла ключевого игрока после матча с «Реалом».