Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона потеряла ключевого игрока после матча с Реалом в Ла Лиге
Испания
29 октября 2025, 17:03 |
299
0

В расположении каталонской Барселоны подтвердили травму испанского полузащитника Педри, которую он получил в матче Ла Лиги против мадридского Реала.

Как пишет клубная пресс-служба каталонцев, у полузащитника разрыв дистального отдела двуглавой мышцы бедра левого бедра. О сроках обновления испанца никакой информации нет.

В нынешнем сезоне 22-летний испанец провел 13 матчей за каталонский клуб, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги турнирную таблицу возглавляет мадридский Реал, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 10 матчей. Барселона находится на второй строчке с 22 баллами.

По теме:
Экс-игрок Реала раскритиковал Винисиуса за чрезмерные эмоции в Эль-Класико
ВИНИСИУС: «Иногда страсть берет верх»
Апелляция не помогла. Стало известно, на какой срок дисквалифицирован Лунин
