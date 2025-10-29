Барселона потеряла ключевого игрока после матча с Реалом в Ла Лиге

В расположении каталонской Барселоны подтвердили травму испанского полузащитника Педри, которую он получил в матче Ла Лиги против мадридского Реала.

Как пишет клубная пресс-служба каталонцев, у полузащитника разрыв дистального отдела двуглавой мышцы бедра левого бедра. О сроках обновления испанца никакой информации нет.

В нынешнем сезоне 22-летний испанец провел 13 матчей за каталонский клуб, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги турнирную таблицу возглавляет мадридский Реал, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 10 матчей. Барселона находится на второй строчке с 22 баллами.