  4. Апелляция не помогла. Стало известно, на какой срок дисквалифицирован Лунин
Испания
29 октября 2025, 12:35 | Обновлено 29 октября 2025, 12:36
Апелляция не помогла. Стало известно, на какой срок дисквалифицирован Лунин

Андрей пропустит следующий матч Ла Лиги

Апелляция не помогла. Стало известно, на какой срок дисквалифицирован Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine

Стал известен дисциплинарный вердикт по итогам стычки между скамейками запасных в заключительные минуты Эль Класико, по результату которой единственным удаленным стал украинский вратарь Андрей Лунин.

После игры испанский арбитр Сото Градо указал в своем рапорте:

«На 90-й минуте игрок Лунин Андрей был удален по следующей причине: выбежал со своей скамейки запасных в сторону скамейки соперников в агрессивном состоянии, его пришлось сдерживать партнерам по команде».

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал Лунина на один матч, расценив его поведение как легкое нарушение спортивного порядка.

Также комитет отклонил апелляцию мадридского клуба, признав рапорт арбитра достоверным, а видеозаписи – такими, что не опровергают его выводов.

«Реал» может подать апелляцию в Апелляционный комитет и, в крайнем случае, обратиться в Спортивный арбитражный трибунал (TAD) с просьбой о временной приостановке наказания.

По теме:
ФОТО. Звезда Реала унизил лидера Барселоны после Эль-Класико
Игрокам Реала не нравятся нововведения Алонсо
Конфликт в Мадриде. Винисиус решил искать новый клуб из-за Хаби Алонсо
Андрей Лунин Реал - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига дисквалификация Реал Мадрид Барселона
Иван Чирко Источник: Mundo Deportivo
Комментарии 1
Saar
Він би й так пропустив наступний матч
