Апелляция не помогла. Стало известно, на какой срок дисквалифицирован Лунин

Стал известен дисциплинарный вердикт по итогам стычки между скамейками запасных в заключительные минуты Эль Класико, по результату которой единственным удаленным стал украинский вратарь Андрей Лунин.

После игры испанский арбитр Сото Градо указал в своем рапорте:

«На 90-й минуте игрок Лунин Андрей был удален по следующей причине: выбежал со своей скамейки запасных в сторону скамейки соперников в агрессивном состоянии, его пришлось сдерживать партнерам по команде».

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) дисквалифицировал Лунина на один матч, расценив его поведение как легкое нарушение спортивного порядка.

Также комитет отклонил апелляцию мадридского клуба, признав рапорт арбитра достоверным, а видеозаписи – такими, что не опровергают его выводов.

«Реал» может подать апелляцию в Апелляционный комитет и, в крайнем случае, обратиться в Спортивный арбитражный трибунал (TAD) с просьбой о временной приостановке наказания.