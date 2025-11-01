Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал захотел подписать украинца. Это вызвало у Лунина полный шок
Испания
01 ноября 2025, 23:19 |
Реал захотел подписать украинца. Это вызвало у Лунина полный шок

Мадридцы могут подписать Владислава Крапивцова

Реал захотел подписать украинца. Это вызвало у Лунина полный шок
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» может осуществить трансфер голкипера молодежной сборной Украины Владислава Крапивцова из «Жироны».

По информации испанских СМИ, эта новость обрушилась на Андрея Лунина, как ведро холодной воды. Вратарь «Реала» был уверен, что его момент наступит, когда Куртуа снизил уровень. Однако возможность того, что клуб нацелился на Владислава Крапивцова, вызвала его беспокойство и дискомфорт.

В этом сезоне Крапивцов провел на клубном уровне за «Жирону» восемь матчей и пропустил восемь голов. Ранее Крапивцов рассказал, что мог недавно перейти в один из грандов АПЛ.

Владислав Крапивцов Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона
Дмитрий Олийченко Источник: E-Notícies
