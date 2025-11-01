Реал захотел подписать украинца. Это вызвало у Лунина полный шок

Мадридский «Реал» может осуществить трансфер голкипера молодежной сборной Украины Владислава Крапивцова из «Жироны».

По информации испанских СМИ, эта новость обрушилась на Андрея Лунина, как ведро холодной воды. Вратарь «Реала» был уверен, что его момент наступит, когда Куртуа снизил уровень. Однако возможность того, что клуб нацелился на Владислава Крапивцова, вызвала его беспокойство и дискомфорт.

В этом сезоне Крапивцов провел на клубном уровне за «Жирону» восемь матчей и пропустил восемь голов. Ранее Крапивцов рассказал, что мог недавно перейти в один из грандов АПЛ.