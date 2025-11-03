Украинский футболист покинул Динамо из-за недостаточного роста

Универсал киевской «Оболони» Сергей Суханов признался, почему ему не удалось закрепиться в академии «Динамо».

«Я поиграл год-полтора и ушел из Динамо, потому что был недостаточно высокого роста. Меня не выгоняли, ничего такого не было – просто я не играл столько, сколько хотел бы играть. К тому же я видел, что там больше делают ставку на высоких ребят. Поэтому решил уйти в другую команду и перешел в Княжу», – рассказал Суханов.

