Украинский футболист покинул Динамо из-за недостаточного роста
Суханов рассказал, почему покинул академию киевлян
Универсал киевской «Оболони» Сергей Суханов признался, почему ему не удалось закрепиться в академии «Динамо».
«Я поиграл год-полтора и ушел из Динамо, потому что был недостаточно высокого роста. Меня не выгоняли, ничего такого не было – просто я не играл столько, сколько хотел бы играть. К тому же я видел, что там больше делают ставку на высоких ребят. Поэтому решил уйти в другую команду и перешел в Княжу», – рассказал Суханов.
Ранее форвард киевской Оболони Сергей Суханов расхвалил молодого голкипера «пивоваров» Дениса Марченко. Футболист предсказывает голкиперу большое будущее.
