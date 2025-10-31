Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
31 октября 2025, 12:11
Ливерпуль снова потерял дорогого новичка. Он пропустит больше месяца

Джереми Фримпонг продолжает страдать от травм

Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг

Нидерландский правый защитник английского «Ливерпуля» Джереми Фримпонг получил травму задней поверхности бедра в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта» (5:1).

По информации издания talkSPORT, 24-летний футболист выбыл на ближайшие 6 недель.

Он не поможет мерсисайдцам в матчах против «Астон Виллы» (01.11), мадридского «Реала» (04.11), «Манчестер Сити» (09.11), «Ноттингем Форест» (22.11), «ПСВ» (26.11), «Вест Хэм» (30.11) и «Сандерленда» (03.12).

В сезоне 2025/26 Джереми Фримпонг провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Источник: talkSPORT
