Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
30 октября 2025, 20:18 |
Нападающий Кривбасса: «Наша задача – выходить и только побеждать»

Владимир Мулик поделился ожиданиями от матча с СК «Полтава»

ФК Кривбасс. Владимир Мулик

В суботу, 1 ноября, в матче 11-го тура УПЛ «Кривбасс» на своем поле сыграет с СК «Полтава». Форвард криворожского клуба Владимир Мулик рассказал о подготовке к поединку.

– Следующий матч против Полтавы. Насколько важно не недооценить команду, которая дебютирует в УПЛ?

– Я считаю, что недооценки не должно быть. Несмотря на то, что команда находится внизу турнирной таблицы, она будет выходить на каждый матч и сражаться до последнего. Наша задача – выходить и только побеждать.

– Успели ли уже посмотреть матчи Полтавы, и какое впечатление произвела команда?

– Просматривал. Это команда, которая играет в атакующий футбол, сражается за каждый мяч. Поэтому это трудный соперник.

– Что хотел бы сказать фанам накануне игры?

– Пригласить их прийти на стадион, болеть за нашу команду, поддерживать. Ребята будут это видеть, и это двойная мотивация для нашей победы.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Полтава
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
