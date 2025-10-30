Кубок Украины30 октября 2025, 19:25 | Обновлено 30 октября 2025, 19:35
487
0
Кубок Украины. Определен лучший бомбардир перед четвертьфиналами
Итодо лидирует с 4 точными ударами
30 октября 2025, 19:25 | Обновлено 30 октября 2025, 19:35
487
0
Завершились матчи 1/8 финала Кубка Украины, а в следующий раунд вышли Динамо, Металлист 1925, Чернигов, Буковина, Локомотив, Ингулец, ЛНЗ и Феникс-Мариуполь.
Лучшим бомбардиром турнира на этот момент является форвард Металлиста 1925 Питер Итодо, у которого четыре точных удара.
Никто не забил три гола, а сразу 24 игрока оформили по два мяча.
Интересно, что в пяти последних розыгрышах Кубка Украины лучшим бомбардиром становился игрок с 4 голами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 октября 2025, 07:47 7
«Львы» отправят тренера в отставку
Футбол | 30 октября 2025, 18:45 0
Велько Паунович приступит к работе в национальной команде Сербии
Футбол | 30.10.2025, 00:21
Футбол | 30.10.2025, 14:40
Футбол | 29.10.2025, 21:23
Комментарии 0
Популярные новости
29.10.2025, 07:51 6
29.10.2025, 05:22 1
29.10.2025, 17:41 3
28.10.2025, 22:45 7
28.10.2025, 17:47 8
29.10.2025, 20:23 5
29.10.2025, 19:57 296