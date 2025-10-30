Кубок Украины. Определен лучший бомбардир перед четвертьфиналами

Завершились матчи 1/8 финала Кубка Украины, а в следующий раунд вышли Динамо, Металлист 1925, Чернигов, Буковина, Локомотив, Ингулец, ЛНЗ и Феникс-Мариуполь.

Лучшим бомбардиром турнира на этот момент является форвард Металлиста 1925 Питер Итодо, у которого четыре точных удара.

Никто не забил три гола, а сразу 24 игрока оформили по два мяча.

Интересно, что в пяти последних розыгрышах Кубка Украины лучшим бомбардиром становился игрок с 4 голами.