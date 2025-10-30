ВИДЕО. Как Итодо красивым ударом слету оформил дубль в ворота Агробизнеса

Нигерийский нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо отличился дублем в Кубке Украины.

Случилось это в матче 1/8 финала с «Агробизнесом». Поединок проходит на стадионе «Центральный» в Житомире, стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Нигериец уже на 6-й минуте вывел номинальных хозяев вперед, а в концовке первого тайма отличился отличным ударом слету. Еще один гол команды Бартуловича забил Иван Калюжный, счет на табло после первого тайма – 3:0.

