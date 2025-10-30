Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Итодо красивым ударом слету оформил дубль в ворота Агробизнеса
Кубок Украины
30 октября 2025, 18:10 |
415
0

Нападающий «Металлиста 1925» забил третий гол своей команды

ФК Металлист 1925. Питер Итодо

Нигерийский нападающий «Металлиста 1925» Питер Итодо отличился дублем в Кубке Украины.

Случилось это в матче 1/8 финала с «Агробизнесом». Поединок проходит на стадионе «Центральный» в Житомире, стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нигериец уже на 6-й минуте вывел номинальных хозяев вперед, а в концовке первого тайма отличился отличным ударом слету. Еще один гол команды Бартуловича забил Иван Калюжный, счет на табло после первого тайма – 3:0.

❗️ ВИДЕО. Как Калюжный отличился суперголом в девятку ворот Агробизнеса

По теме:
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Если Динамо, то Динамо. Мы идем к цели в Кубке Украины»
Кубок Украины. Определен лучший бомбардир перед четвертьфиналами
Василий КОБИН: «В 1/4 финала кубка Украины хотим сыграть с Буковиной»
Кубок Украины по футболу Металлист 1925 Агробизнес видео голов и обзор Питер Итодо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
