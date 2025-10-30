«Отлично, Артём! С возвращением в игру!» Реакция фанов на гол Довбика

В матче девятого тура Серии А «Рома» со счетом 2:1 обыграла «Парму». Форвард римского клуба Артем Довбик забил на 81-й минуте.

Для Довбика этот гол стал первым, забитым в октябре. Форварда много критиковали за отсутствие забитых мячей. Болельщики «Ромы» надеются, что украинец преодолел серию неудач и продолжит забивать в следующих матчах.

AtlasUR: Отлично, Артём!!! С возвращением в игру!!!!

mamic: Наконец Артем… дает.

Paul Hensley: Для Артема ситуация изменилась!

Prasiddha Timilsina: Довбик забил. Многие болельщики «Милана» были против обмена Хименеса и Довбика. Довбик/Влахович уже забили бы немало за «Милан».

Santi Byron: Поздравляю Артёма, но вы уверены, что он раскрыл свой потенциал? Вы тоже говорили об этом, когда он забил свой первый гол в ворота «Вероны». «Рома» должна подписать ещё одного центрального нападающего в январе.

Bob: ДАВАЙ, АРРТЕЕЕММ!! Наконец-то украинец разблокировался!! ДАВАЙ.

Stefano Schettini: Очень рад за тебя, Артем.

Flowboss7: Я собирался тебя оскорбить, но ладно, на этот раз промолчу. Спасибо, Довбик.

Samuel Bannister: Гол Артема Довбика в ворота Пармы стал первым, забитым игроком Ромы, вышедшим на замену в этом сезоне.

Yanah: Честно говоря, у Довбика талант забивать голы!